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Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от этического решения

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  • 14.04.2023, 22:39
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Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от этического решения
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал власти Грузии обеспечить Саакашвили медицинскую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жизнь украинского гражданина Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме на территории Грузии, зависит от «этического решения», и призвал власти Грузии обеспечить Саакашвили медицинскую помощь. Об этом президент сказал в видеообращении.

«Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь – значит, нужен этот шаг», – сказал Зеленский.

По его словам, адвокаты Саакашвили подали срочное обращение в Европейский суд по правам человека с целью обеспечить ему необходимое лечение.

«И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь», – заметил президент.

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