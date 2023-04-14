Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от этического решения 2 14.04.2023, 22:39

1,032

Владимир Зеленский

Президент Украины призвал власти Грузии обеспечить Саакашвили медицинскую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жизнь украинского гражданина Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме на территории Грузии, зависит от «этического решения», и призвал власти Грузии обеспечить Саакашвили медицинскую помощь. Об этом президент сказал в видеообращении.

«Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь – значит, нужен этот шаг», – сказал Зеленский.

По его словам, адвокаты Саакашвили подали срочное обращение в Европейский суд по правам человека с целью обеспечить ему необходимое лечение.

«И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь», – заметил президент.