ГАИ будет работать в усиленном режиме на выходных 14.04.2023, 23:16

Водителям на заметку.

С 14 по 17 апреля ГАИ будет работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба МВД.

С учетом установившейся теплой погоды ГАИ примет дополнительные меры по профилактике дорожных происшествий с участием мототранспорта, а также по предупреждению нарушений вблизи мест массового отдыха граждан.

Сотрудники ГАИ будут пресекать нарушения со стороны водителей, велосипедистов и пешеходов, в том числе на средствах персональной мобильности.

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