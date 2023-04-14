ГАИ будет работать в усиленном режиме на выходных
- 14.04.2023, 23:16
Водителям на заметку.
С 14 по 17 апреля ГАИ будет работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба МВД.
С учетом установившейся теплой погоды ГАИ примет дополнительные меры по профилактике дорожных происшествий с участием мототранспорта, а также по предупреждению нарушений вблизи мест массового отдыха граждан.
Сотрудники ГАИ будут пресекать нарушения со стороны водителей, велосипедистов и пешеходов, в том числе на средствах персональной мобильности.