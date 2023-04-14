Сейм Польши создал комиссию, которая будет изучать влияние России на безопасность страны 14.04.2023, 23:45

Комиссия будет анализировать служебную деятельность государственных должностных лиц.

Сейм Польши принял акт о создании Государственной комиссии, которая будет изучать влияние России на внутреннюю безопасность страны в 2007-2022 годах.

Об этом сообщает RMF24.

Теперь законопроект будет передан в Сенат, который является верхней палатой парламента страны.

Инициатива создания Государственной комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах возникла в декабре прошлого года.

Комиссия должна рассмотреть и выяснить дела государственных должностных лиц или членов высшего руководства страны, которые в 2007-2022 годах под влиянием России действовали в ущерб интересам Польши. Комиссия должна проанализировать служебную деятельность, передачу информации третьим лицам, заключение контрактов или распоряжение государственными или корпоративными средствами.

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