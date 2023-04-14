Сейм Польши создал комиссию, которая будет изучать влияние России на безопасность страны
- 14.04.2023, 23:45
Комиссия будет анализировать служебную деятельность государственных должностных лиц.
Сейм Польши принял акт о создании Государственной комиссии, которая будет изучать влияние России на внутреннюю безопасность страны в 2007-2022 годах.
Об этом сообщает RMF24.
Теперь законопроект будет передан в Сенат, который является верхней палатой парламента страны.
Инициатива создания Государственной комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах возникла в декабре прошлого года.
Комиссия должна рассмотреть и выяснить дела государственных должностных лиц или членов высшего руководства страны, которые в 2007-2022 годах под влиянием России действовали в ущерб интересам Польши. Комиссия должна проанализировать служебную деятельность, передачу информации третьим лицам, заключение контрактов или распоряжение государственными или корпоративными средствами.