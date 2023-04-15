В Бобруйске водитель легковушки не пропустил мопед
- 15.04.2023, 1:19
Мопедист в реанимации.
Мопедист получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 14 апреля около 18.00 на улице Гоголя в Бобруйске, сообщили в УВД.
Установлено, что 38-летний водитель Citroën, выезжая с дворовой территории, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге мопедом Hors.
В результате ДТП 65-летний водитель мопеда получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.