В Бобруйске водитель легковушки не пропустил мопед 15.04.2023, 1:19

Мопедист в реанимации.

Мопедист получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 14 апреля около 18.00 на улице Гоголя в Бобруйске, сообщили в УВД.

Установлено, что 38-летний водитель Citroën, выезжая с дворовой территории, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге мопедом Hors.

В результате ДТП 65-летний водитель мопеда получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

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