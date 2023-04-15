«Только успевай 200-х вывозить» 15.04.2023, 2:04

Оккупант пожаловался на большое количество вооружения ВСУ.

Российский военный пожаловался жене, которую вместе с другими оккупантами постоянно обстреливают украинские военные. Из-за этого армия РФ несет значительные человеческие потери.

Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Россиянин жалуется, что Украина постоянно получает вооружение от Великобритании, США и Германии. Поэтому украинские военные могут вести постоянные обстрелы по позициям оккупантов.

«Три дня творилось черти-что. Здесь в Торске п….ц творящие, уроды. Только успевай 200-х, 300-х вывозить. Плюс еще какие-то шесть 200-х лежат, не знаю, чьи даже», - рассказывает он.

Он также посетовал, что в один из дней ВСУ нанесли по его позиции 36 ударов.

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