Бойцы ВСУ завершили обучение в Дании на САУ Caesar 15.04.2023, 3:21

Эти системы отправят на фронт в Украину в ближайшие недели.

Украинские военные завершили обучение на самоходных артиллерийских установках Caesar в Дании. Эти системы отправят на фронт в Украину в ближайшие недели, сообщает Министерство обороны Дании в пятницу, 14 апреля.

Там напомнили, что правительство Дании в январе при поддержке парламента решило передать Украине все 19 САУ Caesar, которые заказало во Франции. Помимо передачи техники страна пообещала провести подготовку украинских военных.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сегодня посетил последнюю группу украинцев, которые проходили обучение.

«На данный момент обучение и тренировка завершены, и украинцы готовы к использованию системы», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в целом Дания предоставила Украине военную поддержку на сумму более 830 млн евро.

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