Доносчица всея России 7 Телеграм-канал Baza

15.04.2023, 8:33

10,190

Внучка НКВДиста написала более 900 жалоб на противников войны и российских пленных.

Главная доносчица России: женщина написала на россиян и военнопленных почти тысячу жалоб из-за «СВО». По ее словам, так она «борется за свое будущее» — потому что «не хочет платить репарации украинцам».

Осенью на антрополога Александру Архипову пришел донос из-за интервью о новоязе. Она попыталась разобраться, кто его написал, и вышла на Ирину (имя изменено) — очень деятельную женщину, которая отправила еще 21 жалобу на коллег Александры, выступавших в СМИ-иноагентах. Тогда Архипова решила связаться с недовольной гражданкой, и та, как ни странно, развернуто ей все объяснила.

Сама Ирина назвала себя профессиональной доносчицей, у которой это «в крови», поскольку ее дед был сотрудником НКВД и «активно использовал инструментарий жалоб». По ее словам, она хочет «cоздать атмосферу страха» и «отучить» людей контактировать со СМИ-иноагентами. Как считает Ирина, это поможет «ослабить» оппозиционные медиа, обвалить им просмотры и в итоге спровоцировать их закрытие. В беседе с «Медиазоной» (признана иноагентом) женщина добавила, что она также смотрит интервью с военнопленными — и отслеживает, кто из них сдался добровольно или «распространяет ложь» про СВО.

По признанию самой Ирины, ей около 40 лет, за границей она никогда не была, раньше работала преподавателем в вузе, а теперь живет на сбережения. Доносами она занимается по схеме «два через два»: сперва залпом смотрит Ютуб-видео и ищет там враждебные элементы, а затем отдыхает. Всего же за время СВО, со слов Ирины, она написала 922 доноса. При этом она подробно рассказала и о своих мотивах:

«Мой интерес сугубо материален. Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия «должна» будет им заплатить «репарации». Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать «репарации», плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра - преступность. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться».

Телеграм-канал Baza

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».