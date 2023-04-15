У «Белмедпрепаратов» неожиданно появился новый гендиректор 4 15.04.2023, 8:35

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Предыдущий руководитель продержалась всего несколько месяцев и «исчезла».

Новым гендиректором РУП «Белмедпрепараты» стал Сергей Казакевич. Руководителя работникам предприятия представил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщила пресс-служба ведомства. Куда ушла предыдущий гендиректор Ольга Якубицкая, которая была назначена в середине сентября 2022 года, не сообщается.

Дмитрий Пиневич, представляя нового гендиректора, заявил, что «санкции вынуждают страну искать пути дальнейшего развития, в том числе — совершенствовать фармацевтическое производство».

Как сообщает Минздрав, Сергей Казакевич закончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит», в 2011 году — Академию управления при Лукашенко по специальности «государственное и местное управление». С 2000 года работал в фармацевтической отрасли, на госслужбе, а с 2019 года — гендиректором РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром».

Когда и куда ушла предыдущий гендиректор Ольга Якубицкая, не сообщается. Когда ее представляли коллективу в сентябре прошлого года, Дмитрий Пиневич обозначил некоторые задачи, стоящие перед предприятием. В первую очередь речь шла об оперативном решении проблем на предприятии, активизации работы на перспективном для белорусских производителей российском рынке, развитии линейки новых препаратов для решения вопросов импортозамещения, а также о внедрении новых технологий.

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