У «Белмедпрепаратов» неожиданно появился новый гендиректор

У «Белмедпрепаратов» неожиданно появился новый гендиректор4
- 15.04.2023, 8:35
- 3,316
Предыдущий руководитель продержалась всего несколько месяцев и «исчезла».
Новым гендиректором РУП «Белмедпрепараты» стал Сергей Казакевич. Руководителя работникам предприятия представил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщила пресс-служба ведомства. Куда ушла предыдущий гендиректор Ольга Якубицкая, которая была назначена в середине сентября 2022 года, не сообщается.
Дмитрий Пиневич, представляя нового гендиректора, заявил, что «санкции вынуждают страну искать пути дальнейшего развития, в том числе — совершенствовать фармацевтическое производство».
Как сообщает Минздрав, Сергей Казакевич закончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «финансы и кредит», в 2011 году — Академию управления при Лукашенко по специальности «государственное и местное управление». С 2000 года работал в фармацевтической отрасли, на госслужбе, а с 2019 года — гендиректором РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром».
Когда и куда ушла предыдущий гендиректор Ольга Якубицкая, не сообщается. Когда ее представляли коллективу в сентябре прошлого года, Дмитрий Пиневич обозначил некоторые задачи, стоящие перед предприятием. В первую очередь речь шла об оперативном решении проблем на предприятии, активизации работы на перспективном для белорусских производителей российском рынке, развитии линейки новых препаратов для решения вопросов импортозамещения, а также о внедрении новых технологий.