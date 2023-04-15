Медведев публично признал, что готовится к поражению России в войне с Украиной 3 15.04.2023, 8:41

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Экс-президент РФ странно отреагировал на слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Экс-президент России Дмитрий Медведев довольно странно отреагировал на слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что России не стоит бояться войны с НАТО, так как она однозначно ее проигрывает.

Бывший президент РФ внезапно признал, что не знает, «кто выиграет или проигрывает в такой войне…».

Политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что утративший связь с реальностью, агрессивный Медведев публично признал, что Россия действительно может проиграть в войне.

«Это однозначно можно считать прогрессом, ведь имеем явный переход к стадии торга... очевидно уже ожидание поражения – довольно интересное свидетельство о настроениях в Кремле», - отметил эксперт.

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