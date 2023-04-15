Невероятно звонкая и увесистая пощечина Кремлю Андрей Окунь

15.04.2023, 9:00

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Немощность российских управленцев увидел весь мир.

Год назад около полуночи в Черном море затонул крейсер «Москва», жемчужина Черноморского флота и тот самый русский военный корабль, который защитники острова Змеиный посылали на…

Российские власти пытались оправдываться, что флагман потерпел крушение из-за пожара, возникшего на борту судна, но как обычно правда оказалась куда прагматичнее. Его просто подорвали украинцы противокорабельными ракетами «Нептун».

Это была невероятно звонкая и увесистая пощечина всему путинскому режиму, возомнившему себя завоевателями мира. Именно в тот день многим стало очевидно, что российская армия вовсе не всемогущая, раз ее командование каким-то немыслимым образом допустило уничтожение своего флагмана, способного сбивать любые ракеты и на любой высоте.

Общественности тогда выдали более чем политкорректные данные о пострадавших моряках: один погиб, 27 пропали без вести. При этом независимые исследователи и родственники служащих на судне называют совсем другие цифры, на порядок превышающие официальные.

За год и три месяца война в Украине накопила в себе массу событий, подчеркивающих немощность российских управленцев. И дата затопления крейсера «Москва» одна из них. Мы должны помнить об этих днях не только потому, что они крайне болезненны для путинского режима, бесконечно трубящего о великих победах России на фронте. Но еще и потому, что правду о жертвах этой ненужной войны обязательно надо будет рассказать, раз нынешняя власть ее трусливо скрывает даже от родственников погибших.

Андрей Окунь, t.me

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