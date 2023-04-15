Политолог: У Путина очень серьезный сбой 15.04.2023, 9:11

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Эксперт подтвердил слова Пригожина и Ахмедова о ментальной недееспособности главы Кремля.

Запись, на которой, как утверждается, музыкальный продюсер из РФ Иосиф Пригожин в разговоре с российским миллиардером, экс-сенатором Фархадом Ахмедовым раскритиковали президента РФ Владимира Путина за войну против Украины, «абсолютно точно» отражает настроения в подавляющей части российского истеблишмента.

Об этом основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону заявил российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей.

Аналитик подчеркнул, что оставшаяся часть элит тоже критикует Путина, но по другому поводу – за недостаточную жесткость и нерешительность, проявленные в ходе войны в Украине.

«Есть критика большинства, которое считает, что оно из-за Путина потеряло все, и это, в общем, правда. И есть те, которым уже особо терять нечего, и, как они выражаются, что «раз уж мы взялись воевать, надо воевать по-настоящему и доводить дело до конца». И они считают, что Путин – не тот человек, который может добиться победы», – сказал он.

Соловей отметил, что Путин не очень убедительно провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, апеллируя к тому, что Китай – коммунистическая страна и на этом основании должен противостоять2 Западу, а не уговаривать РФ идти на уступки. В то же время, указал он, секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев, «удивительно, но прекрасно находит общий язык» с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Все слухи о том, что они беседуют, [проводят] консультации – эти слухи правдивы. При всех тараканах, которые могут быть в голове у Николая Платоновича [Патрушева], как говорят молодые люди, фишку-то он сечет. Он знает, в чем состоит интерес. А у Владимира Владимировича, видите, какой-то очень серьезный сбой. Очень серьезный», – считает российский политический аналитик.

Глубинное содержание разговора Ахмедова с Пригожиным касается именно этого сбоя, убежден Соловей.

«Пригожин, Ахметов – они именно об этом и говорят-то. О ментальной недееспособности. Именно о ментальной. О том, что у человека что-то неладно. Они, конечно, выбирают для этого сильные выражения, нецензурные, неконвенциональную лексику. Но это уже понимают и ощущают все. И для них это катастрофа», – полагает историк.

Он указал, что ментальная недееспособность Путина для Украины, в противоположность российским элитам, является «надеждой».

«Конечно, за одним исключением – если эта неадекватность не подтолкнет [Путина] к опасным, неадекватным решениям. Поэтому полагаться на то, что Си Цзиньпин запретил или уговорил Путина не применять ядерное оружие, поверьте, это чепуха. Это абсолютная чепуха», – подытожил Соловей.

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