Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на размещение ядерного оружия в Беларуси 15.04.2023, 9:30

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Россия также милитаризирует Калининградскую область.

Российская Федерация пытается запугать Западную Европу сообщениями о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию в Вене.

По его словам, Россия разными способами пытается запугать и вызвать психоз в Западной Европе. Кроме сообщений о размещении ядерного оружия в Беларуси Польша владеет информацией, что РФ вопреки всем договоренностям и международным соглашениям много лет милитаризирует Калининградскую область.

Президент Польши отметил, что присутствие армии США и НАТО в Восточной Европе ослабляет возможность агрессивных действий России.

«Очевидно, что в свете сопротивления Украины и мира российским имперским планам, российские власти и Путин пробуют играть мускулами и разными способами пугать мир. Но не дадим себя запугать: мы сильны, потому что мы объединены», - отметил Дуда.

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