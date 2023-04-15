Счастье на весь год: какие приметы связаны с пасхальной выпечкой 15.04.2023, 9:33

Традиционные верования о пасхальном хлебе и Воскресении Христовом.

16 апреля верующие христиане восточного обряда отмечают Пасху. Это важнейший праздник, который имеет множество традиций - как церковных, так и народных. Самая популярная среди них - выпекание пасок (куличей), обрядового хлеба, который готовили еще в языческие времена.

Паска нашла свое место в христианской традиции: ее святят в церкви, едят на праздник Пасхи, делят с родными и близкими. Также с пасками связано множество верований и примет, которые сохранились до наших дней, пишет «Апостроф».

Приметы о паске

Во время приготовления пасок не принято садиться, шуметь, принимать гостей, громко разговаривать, хлопать дверьми. Считалось, что нарушение этих запретов испортит паску: она треснет или упадет во время выпекания.

Люди верили, что неудавшаяся паска предвещает неудачи, а пышная и высокая - счастье на весь год.

Если тесто на паску хорошо подошло, это предвещало семье добро и процветание.

В давние времена хозяйки пекли паски в печи, используя для этого специальную хлебную лопату. Согласно поверьям, в день приготовления пасок эта лопата приобретала целебные свойства, и вся семья должна была к ней прикоснуться.

Предки славян верили, что если паска треснула или провалилась, следует ждать болезни или даже смерти. Но бояться не стоит, ведь нежное дрожжевое тесто портит не злой рок, а сквозняк, старые или некачественные дрожжи, нарушение температурного режима во время приготовления, слишком холодные или слишком горячие ингредиенты.

Приметы на Пасху о погоде, любви и замужестве

Кроме примет, связанных с пасками, на Пасху обращали внимание на погоду. Считалось, что она предсказывает урожай на будущий год.

Если погода на Пасху была солнечной и ясной, люди ждали урожайного и погожего года.

Осадки на Пасху были плохой приметой, но дождя ждали на следующий день, в Поливальный понедельник. Считалось, что он приносит божье благословение.

Сохранились до наших дней пасхальные приметы, связанные с семейной жизнью, женитьбой, любовью. Так, мужу и жене запрещено было «христосится» на глазах у всех: такое поведение предвещало ссоры и разлуку.

Если девушка хотела стать красивее, она ложила красную крашенку в миску с водой, после чего умывалась. Считалось, что это сделает ее свежей и румяной.

Существовала примета, что если на Паску у девушки чешутся губы - скоро она будет целоваться с любимым.

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