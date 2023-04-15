Аналитики ISW: Шойгу заискивает перед Китаем 15.04.2023, 9:47

Зачем Кремль поднял по тревоге Тихоокеанский флот?

Накануне Россия подняла по тревоге весь Тихоокеанский флот и начала масштабные маневры. Таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу, считает американский Институт изучения войны (ISW).

Вчера министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в Россию товаров двойного назначения. В ISW считают, что это заявление является частью усилий Китая приуменьшить видимость своей поддержки России и показать пределы «безграничного» партнерства между Пекином и Москвой.

«Путин не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он, вероятно, надеялся, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта», – считают аналитики.

Стартовавшие вчера маневры российского флота на Дальнем Востоке ISW считает попыткой Кремля выставить себя более привлекательным партнером для Пекина, показав ему военно-морскую мощь России в Тихом океане.

«Кремль также, вероятно, намерен использовать проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, чтобы попытаться сдержать дальнейшую поддержку Японией Украины в преддверии встречи G7 с 19 по 21 мая», – полагают аналитики.

В ISW напомнили, что недавно Россия перебросила батарею береговых ракетных комплексов «Бастион» на курильский остров Парамушир. Институт считает, что это тоже часть политики запугивания Японии из-за ее поддержки Украины.

«Россия проводила аналогичные информационные операции и демонстрационные действия против Запада, направленные на то, чтобы предотвратить дальнейшую помощь Запада Украине в области безопасности, разжигая опасения по поводу эскалации, хотя эти усилия никогда не предвещали реальной эскалации», – говорят в ISW.

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