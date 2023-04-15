«Ради покупки белья приходится специально ездить за границу» 5 15.04.2023, 9:54

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Истории белорусок с пышными формами.

Все по классике: девушки с маленькой грудью мечтают ее увеличить, а с большой… Вот это мы и попробовали выяснить у наших героинь. А еще — испытывают ли они физический дискомфорт, как выбирают одежду и что думают о повышенном внимании, пишет onliner.by.

Анастасия, 23 года. Размер I — 9-й

Первый бюстгальтер у Анастасии появился в третьем классе — тогда, когда другие девочки еще даже не начали мечтать о пышных формах. С девятого класса грудь стала расти стремительно — белье приходилось менять каждые полгода. Выход нашелся: мешковатая одежда должна была отвлекать ненужное внимание от тела. Но получалось не всегда.

Сейчас проблемы, связанные с грудью, приобрели более конкретный характер. И речь даже не о занятиях спортом, хотя к выполнению многих упражнений есть вопросы. Болевая точка Насти — спина.

— Иногда я рефлексирую и пытаюсь вспомнить, каково это — жить без груза, висящего спереди. Но не получается. Я не могу долго сидеть в ровном положении. На семейных ужинах или праздниках спина начинает невыносимо болеть уже через полтора часа.

После долгих прогулок от бюстгальтера остаются ярко выраженные красные вмятины. В подростковый период они проходили довольно быстро, сейчас держатся до момента, пока не приму ванну и тело не расслабится полностью.

Поход по магазинам превращается для девушки в тот еще квест: кажется, что массмаркет игнорирует такой тип фигуры. Анастасия по-прежнему отдает предпочтение мешковатому верху, хоть и выглядит в нем сбоку, по собственному мнению, «как дирижабль». Но от обтягивающей одежды все равно отказывается: образы в ней получаются слишком откровенными.

— Об операции по уменьшению груди я не просто думаю — я о ней мечтаю! Это удовольствие недешевое, но и не самое дорогое. Останавливает только пресловутое «лучше после родов» и тот факт, что делается операция под общим наркозом. На данный момент у меня стоит другой приоритет: привести в порядок свое здоровье. После этого уверена, что не выдержу и все-таки решусь на операцию.

Валентина. Размер I — 9-й:

— Ради покупки белья приходится специально ездить в Москву. Но это того стоит, потому что бра-фиттинг — это прекрасно! (Бра-фиттинг — процесс индивидуального подбора бюстгальтера с учетом анатомических особенностей. — Прим. Onlíner.) Жаль, что в Минске этого нет в адекватном виде. Если есть, скажите где, я в очередь встану.

Понятно, что ценовая категория таких покупок значительно выше — в среднем бюстгальтер стоит около $100. Но и комфорт непередаваемый. Больше в обычных магазинах не покупаю, так как белья с правильной посадкой на мои размеры там просто нет. И речь не о красоте моделей, а именно о физическом комфорте.

Мария, 24 года. Размер F — 6-й

Свой размер белья Маша называет только примерно. Последний бюстгальтер она покупала себе четыре года назад, а сейчас не носит их вообще.

— Кажется, большая грудь была со мной всегда. На уроках физкультуры любые активные действия привлекали внимание одноклассников, которые выдавали сальные шутки из серии «Сначала входит грудь, а потом — Маша». Я смущалась и временами даже чувствовала, что со мной что-то не так. Это, кстати, надолго отбило у меня любовь к спорту. Я даже отказывалась сдавать беговые нормативы, поэтому иметь 6 за четверть по физкультуре было обычным делом.

Как говорит Маша, все комплексы и стеснения пропали вместе с исчезновением из гардероба бюстгальтера. Сначала его заменили спортивные топы, а потом девушка привыкла обходиться и без них. А до этого был долгий опыт с впивающимися в кожу и натирающими косточками и шлейками и, как следствие, постоянные синяки и кровоподтеки на теле.

— Я долго не понимала, насколько бюстгальтер понижал уровень комфорта в моей жизни. Один раз мы пошли с друзьями в бар. На мне была обычная черная майка на бретелях, а под ней — бюстгальтер. Мне было так неудобно, что я нагнулась под стол, сняла его и убрала в сумку. Оттуда он перекочевал в шкаф, а через пару месяцев — в мусорку.

Больше возможностей экспериментировать со стилем появилось, когда Маша перешла на менее формальную работу. Но даже сейчас у ее начальницы часто спрашивают, почему сотрудница не носит бюстгальтер. Причем интересуются и мужчины, и женщины. И как раз такие комментарии доставляют девушке больше расстройств, чем физический дискомфорт.

— По большей части я научилась с этим справляться, но иногда все еще догоняет. Вопросы от мужчин из серии «А какой у тебя размер груди?» на третьей минуте знакомства, первое сообщение в Tinder про грудь или очередная неприятная шутка от выпивших мужчин под магазином — обычное дело. А еще раздражает мнение, что отсутствие лифчика — это один из приемов соблазнения и привлечения внимания.

Девушка уверяет, что никого не призывает отказываться от бюстгальтеров. Но неправильно подобранное белье, по ее мнению, вредит здоровью больше, чем его отсутствие. А подобрать его — огромная проблема. Есть два варианта: выглядит отвратительно или абсолютно неудобно в носке. Маша даже хотела пошить бюстгалтер на заказ, но никто не смог гарантировать, что на такой размер все получится удачно. С одеждой дела обстоят попроще: слава оверсайзу!

— Недавно я прочитала статью про женщину, которая сдала анализ на вероятность появления рака груди и сделала операцию по удалению молочных желез, а после вставила импланты по примеру Анджелины Джоли. Моя бабушка умерла от рака молочной железы, и я нахожусь в группе риска. Так что, естественно, я задумалась.

Как до этого думала и об операции по уменьшению груди. Но это скорее было не всерьез. Я научилась принимать и любить свое тело, перестала стесняться и практически научилась блокировать негатив на тему груди в свою сторону. Вероятно, при необходимости использования имплантатов я вернула бы свой исходный размер.

Ника, 31 год. Размер F — 6-й

— Мой подростковый возраст пришелся на 2000-е, и тогда большая грудь казалась настоящим счастьем, ведь внимание было обеспечено. А вот после родов мнение кардинально изменилось: бессердечная гравитация сделала свое дело.

В белье я смотрюсь роковой красоткой, но без него уже грустно. Не выгляжу вызывающе я только в свободных балахонах. Любая обтягивающая вещь выделяет грудь. И если женщины в основном понимают («что выросло, то и носим»), то очень многие мужчины думают, что мне не хватает их внимания. А я просто хочу летом в +30 не умереть от жары, а не слышать свист вслед.

Если я начну прыгать или бегать, вы не отведете взгляд. Но делать этого я не буду, потому что больно. Особенно много неприятных ощущений в ПМС. В этот период вечерний массаж обязателен. В целом мышцы постоянно напряжены, и из-за этого я сильно сутулюсь.

Ольга, 50 лет. Размер F — 6-й

Как и многие женщины с большой грудью, Ольга задумывалась об операции по ее уменьшению. Но внимательно изучила этот вопрос: посмотрела видео, как делается операция, и отказалась от этой мысли. Сейчас воспринимает эту тему философски: то, что есть, нужно «нести гордо» по жизни и дальше.

— Помню времена, когда спортивные бюстгалтеры заказывали по каталогу Otto, и стоили они по 50 у. е. А в Минске можно было купить только один бренд подходящего белья по цене космического корабля. Благо сейчас на волне бодипозитива стали производить нормальные размеры. XL у мировых брендов лет десять назад и сейчас — абсолютно разные размеры.

Заметно выросла грудь у Ольги после родов. Не у всех такая взаимосвязь, но у нее сработало именно так. Правда, при похудении грудь уходит в первую очередь.

— Скажу честно, у большой груди гораздо больше минусов, чем плюсов. Из-за нее выглядишь полнее, а значит, и старше. Ты не можешь сама адекватно проверить грудь, из-за чего приходится регулярно показываться врачу — как минимум гинекологу, в идеале — маммологу. За трамваем я уже давно не бегаю. И не прыгаю тоже. Очень сложно переносить жару: все потеет и доставляет большой дискомфорт. Если бы грудь «остановилась» на 3-м размере, это было бы идеально.

Ульяна, 29 лет. Размер J — 10-й

— Бегать по лестнице и прыгать на скакалке весьма некомфортно, так как рискую случайно вырубить сама себя. Но это главное неудобство. К 29 годам я просто научилась жить с тем, что есть. Сплю на животе, хожу на тренировки, ношу платья и радуюсь жизни.

Что касается повышенного внимания, скажем так, если я надеваю вещи с выраженным декольте, то понимаю, что смотреть в глаза мне никто не будет. Но я не падаю от этого в обморок, утверждая, что все вокруг извращенцы. И искренне считаю, что самое важное в девушке — это действительно глаза. На их отсутствие внимания обращали бы куда больше.

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