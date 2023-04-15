Макрон подписал закон о скандальной пенсионной реформе 12 15.04.2023, 10:01

3,156

Протесты во Франции вспыхнули с новой силой.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию.

Об этом сообщает Le Figaro.

Таким образом, Макрон в очередной раз отклонил призывы профсоюзов, которые просили президента не ставить подпись после того, как вчера Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Французское правительство отмечало, что внедрение реформы необходимо для того, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

Ранее СМИ сообщили, что массовые протесты во Франции усилились после того, как конституционный совет утвердил пенсионную реформу, повышающую возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Протесты идут в более восьми крупных городов страны. В Пенне подожгли полицейский участок. Люди жгут фаеры, мусорные баки.

В Париже и других городах полиция жестоко задерживает и разгоняет людей, используя дубинки и слезоточивый газ. По данным французских медиа, беспорядки охватили более восьми городов страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».