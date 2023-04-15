Дризе: Лукашенко пыжится и может получить неожиданный ответ 9 15.04.2023, 10:07

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Ядерная риторика сыграет злую шутку с диктатором.

Политический обозреватель «ЪFM» Дмитрий Дризе написал об угрозах Лукашенко разместить в Беларуси стратегическое ядерное оружие.

— Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что страна готова разместить у себя не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие. Такое решение будет принято в том случае, если Запад «не уймется», — пишет Дмитрий Дризе.

«К слову, сейчас возможно все, в том числе и такой сценарий. Не совсем понятно, правда, зачем все это…

Есть мнение, что Александр Лукашенко хочет играть некую большую роль в происходящих вокруг событиях, поэтому явно пытается что-то предложить, чтобы его услышали. Он, с одной стороны, предлагает взять все ядерное оружие и уничтожить, а с другой — готов его размещать прямо у границ НАТО.

Видится, что нужны какие-то иные идеи, кроме как пугать мир ядерным пеплом. А то ведь «они» тоже могут что-то такое разместить в Литве, Польше и даже Финляндии, так сказать, в ответ на враждебную риторику», — отметил журналист.

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