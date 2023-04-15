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Гиркин в панике заявил, что ВСУ собираются штурмовать три области РФ

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  • 15.04.2023, 10:12
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Гиркин в панике заявил, что ВСУ собираются штурмовать три области РФ

Диверсант предсказал захват нескольких населенных пунктов.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) поразил новыми военными планами, которые «замышляют» против РФ Вооруженные силы Украины.

В эфире российской радиопередачи он отметил, что армия Украины готовит вторжение в Брянскую, Курскую и Белгородскую области еще до начала своего ожидаемого контрнаступления, сообщает УНИАН.

«Полагаю, что они могут перед началом своего наступления провести ряд вторжений более крупными силами в Брянской, Курской, Белгородской области», - заявил террорист.

Гиркин уточнил, что «операция» ВСУ будет направлена на запугивание «русского медведя», а армии РФ, в конечном итоге, навяжут нежелательные оборонительные бои: «Будут дебоширить, демонстрировать активность, могут вторгнуться и продвинуться на несколько километров, захватить несколько населенных пунктов и навязать нам там оборонительные бои, то есть нашим войскам придется вышибать их оттуда», - наванговал он.

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