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Премьер-министр Украины назвал сроки и цель контрнаступления ВСУ

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  • 15.04.2023, 11:24
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Премьер-министр Украины назвал сроки и цель контрнаступления ВСУ

Заявление прозвучало во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал скорое начало контрнаступления ВСУ, сообщает «Укрінформ». Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне. Также Денис Шмыгаль прокомментировал публикации в американских СМИ о том, что Украина будто-то скрывала от США планы своих наступательных действий.

Общение Дениса Шмыгаля с журналистами происходило в столице США в пятницу, 14 апреля. Премьер-министр выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление начнется уже в ближайшее время. По его словам, в этом вопросе США полностью поддерживают украинскую сторону.

Чиновник обозначил и цели контрнаступления ВСУ: «Ничто не повлияет и не изменит наших планов на контрнаступление. Наша цель — победа, наша цель — освобождение украинских территорий в границах 1991 года».

Комментируя публикации американских СМИ о том, что украинцы якобы скрывали от США планы предстоящего наступления, премьер-министр сказал: «У нас нет никаких секретов от наших стратегических партнеров». Он подчеркнул, что Украина и США «сильно объединены» в своем взаимодействии.

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