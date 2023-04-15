Десять интересных фактов о Пасхе, которые мало кому известны 2 15.04.2023, 12:01

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Обычай дарить друг другу крашеные яйца намного древнее христианства.

Наступила Великая суббота, приближается один из величайших праздников для христиан восточного обряда - Пасха.

«Апостроф» собрал интересные факты о Пасхе.

1. Обычай дарить друг другу крашеные яйца древнее христианства – так поступали еще древние египтяне и персы. Они обменивались ими, отмечая начало весны. Яйца были символом плодородия.

2. В Украине крупнейшее шоколадное пасхальное яйцо было изготовлено в 2009 году. Его вес составил 30 килограммов, а высота – 1 метр.

3. Самое большое пасхальное яйцо находится в Вегревилле, Альберта, Канада. Оно весит около 2 тонн и имеет около 8 метров в длину.

4. А вот самую большую в мире паску испекли в 2011 году в поселке Ялта Донецкой области. Пасхальная выпечка имела высоту 2,4 метра и весила более 2 тонн.

5. Возле алтаря во время ночной пасхальной службы с 4 века нашей эры и по сей день ставят большую свечу, от которой зажигают все остальные светильники в храме – главная свеча является символом Иисуса Христа, а ее пламя – символом Воскресения.

6. Во многих странах Пасха связана также с образом ягненка. На праздничных открытках его изображают рядом с крестом и надписью «Agnus Dei» (Агнец Божий).

7. В США не представляют Пасхи без катания яиц по газону. Победителем соревнования становится тот, кто дальше всех без остановки сможет прокатить свое крашеное яйцо. Самое массовое соревнование в Пасхальное воскресенье устраивают на газоне у Белого дома в Вашингтоне.

8. В Швеции на Пасху маленькие девочки одеваются в лохмотья и старую одежду и ходят от двери к двери с медным чайником и собирают угощение. Также в предпасхальные дни шведы и финны зажигают костер и запускают фейерверки.

9. В Болгарии на Пасху делают множество глиняных горшков и сбрасывают их с верхних этажей домов на землю: это означает победу добра над злом. Глиняные осколки собирают прохожие – на счастье.

10. В латиноамериканских странах и некоторых районах Греции изготовляют чучело апостола Иуды, предавшего Христа и сжигают его.

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