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В оккупированном Мариуполе раздались два мощных взрыва

  • 15.04.2023, 12:26
  • 3,230
В оккупированном Мариуполе раздались два мощных взрыва

Город находится на расстоянии менее 80 км от линии фронта.

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области прогремели два мощных взрыва. Подробности пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

«Только что два мощных взрыва в Мариуполе», - написал он.

Напомним, Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по оккупированному российскими войсками Мариуполю, находящемуся на расстоянии менее 80 км от линии фронта.

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