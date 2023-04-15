«Тебе же 30 лет — вот и номера подходящие!» 1 15.04.2023, 12:38

3,430

Белоруска из Гродно рассказала о том, как пересесть на престижный Range Rover.

О своих автомобилях гродненский блогер Елена Лукашик говорит эмоционально, не скупясь на комплименты и эпитеты. Она искренне признается: выбор каждой из машин был сделан сердцем. Сначала гродненка колесила по старинным улочкам родного города на компактном Fiat 500, собирая умиленные взгляды земляков. Потом пересела на люксовый кроссовер — Range Rover Evoque. Лена давала имена всем автомобилям, вовремя обслуживала их и, несомненно, наслаждалась ими.

Журналисты av.by встретились с гродненской блогершей.

Кажется, лучше, чем героиня публикации, о Гродно и его окрестностях не расскажет никто. И здесь речь не об исторических событиях и достопримечательностях, а об интересных выставках, ивентах, уютных ресторанах и «вкусных» точках общепита.

На профиль девушки подписано более пятнадцати тысяч человек. Хотя она сама признается, что относится к «Инсте» как к хобби:

— Я завела аккаунт в 2016 году. То есть рос он долго и медленно. Возможно, потому что я не вкладываю туда столько, сколько другие блогеры. Он не растет ни на гифах, ни на взаимных пиарах. Веду его в формате блог-хобби: тогда, когда мне это интересно, публикую то, что нравится в первую очередь мне. Там никогда не будет ресторанов, которые я не люблю, или мест, что мне не по душе, — рассказывает девушка о своем инстаграм-аккаунте. — Когда блог становится не просто хобби, он требует много времени и других вложений, а для меня он всегда был на втором плане после моих основных работ.

Сейчас Лена трудится в большой международной IT-компании на позиции happiness manager (человек, занимающийся созданием здоровой и дружественной рабочей среды), а в недавнем прошлом девушка была в штате гродненского предприятия «Водоканал».

— В связи с характером нынешней профессии я постоянно в курсе ивентов, мониторю афиши, применяю знания и контакты, полученные благодаря блогу, для работы. И наоборот: бывает, и в блоге рассказываю про события или идеи, которые реализую на работе.

Подписчики Елены в основном гродненцы — оно и понятно. Но есть среди них и минчане, и жители соседних стран. Правда, все они так или иначе связаны с городом над Неманом.

— В этом и изюминка блога: есть информация и для тех, кто хочет сюда приехать, и для тех, кто здесь живет.

Одно из любимых мероприятий, которое проходит в Гродно и собирает вокруг себя тысячи гостей, — автофестиваль Sunday. В галерее у девушки — огромное количество фотографий, а в памяти — много теплых воспоминаний.

— Каждый раз, посещая фестиваль, я просто приходила в восторг и от автомобилей, представленных там, и от людей, занимающихся реставрацией уникальных машин! С колоссальным удовольствием изучала ретроавто, какие-то редкие машины. В общем, было очень круто! Находилась там от рассвета до заката.

Права получила в 18 лет, а за руль села спустя еще десять!

С получением водительских прав Лена долго не тянула. Едва девушке исполнилось 18 лет, она тут же пошла в автошколу. Правда, с мамой: женщина вместе с дочерью решила освоить азы навыков управления транспортом.

— Училась в хорошей автошколе, где предоставлялись ухоженные машины. Вроде бы Peugeot 206 и 207. Они оказались абсолютно новыми — и это была большая редкость для нашего города! Приезжаешь на парковку, там в основном старые «Жигули», а ты выходишь из чистенького европейского хетчбэка, — смеется девушка.

Сдать «город» и получить-таки заветное водительское удостоверение Лене удалось со второго раза. Первый экзамен она завалила на всем известной в городе развязке, по которой новичкам передвигаться сложно. Даже водители со стажем тоже могли попасть впросак.

— Там «сыпались» все! К счастью, этой развязки уже нет в городе, а раньше ее называли «стринги», — вспоминает девушка. — При второй попытке я первая села в машину и успела сдать экзамен, не доезжая до того места. А кто-то поехал дальше и наверняка не сдал!

Свой первый автомобиль Лене удалось купить лишь спустя десять лет. Все это время девушка копила деньги и мечтала, что когда-нибудь станет полноценным участником дорожного движения. Близкие и родные периодически давали порулить, но случалось это очень-очень редко.

Требований к первой машине предъявлялось немного: важно, чтобы авто имело высокую посадку, АКПП, было компактным и не престарелого возраста. Ну и еще одно важное условие, которое выдвигала девушка претендентам, — только изумительное техническое состояние! Ведь Лена отдавала себе отчет, что в случае поломки быстренько «подшаманить» машину в гараже — это точно не ее случай.

— Сразу рассматривала Opel Agila, Suzuki Splash или Chevrolet Spark. В Минске нам показали «Судзуки» небесно-голубого цвета. За машину хотели выручить $5 500, но из-под двигателя что-то текло, так что до Гродно я вряд ли доехала бы. Конечно, расстроилась. И тут появляется в объявлениях «Фиат»...

«Жужа» — так ласково называла Лена свою первую машину. Это итальянский хетчбэк Fiat 500 2015 года выпуска. Стоимость «малютки» на пару тысяч долларов превышала запланированный бюджет, но иномарка настолько запала в душу гродненке, что белоруска непременно решила: «За ней я вернусь!»

— Это была прекрасная машина! Маленькая, белая, в хорошем техническом состоянии. Когда-то ее из Европы привез мужчина для свой жены, но супруга не оценила «трехдверку» и не пользовалась ей, — вспоминает Лена. — А за несколько лет до этого мы с подругой ездили в Грецию и брали данную модель в аренду. Когда прокатилась на «Фиате» с панорамной крышей по Родосу, поняла, что такое кайф!

Воспоминания о езде по серпантину вдоль моря еще больше подкрепили уверенность Лены в том, что именно этот Fiat должен быть ее. Шел 2020 год, и подобных автомобилей в Беларуси имелось очень мало. Ну и стоили они дороговато для своего класса.

— Со старта за Fiat 500 хозяин просил $7 700, но данный вариант был гораздо дешевле аналогичных предложений — другие продавцы вообще выставляли ценник в 9 500—9 900 долларов. В общем, приехала я в Гродно, заручилась помощью мамы, — смеется Лена. — И уже через неделю отправилась в Минск за своей «Жужей».

Конечно, водительские навыки, полученные десять лет назад, к этому времени подрастерялись. Поэтому сперва девушка ездила по городу вместе с инструктором. В тандеме с учителем Лена прокатилась по всем ключевым объектам и районам города, изучила перекрестки и развязки, научилась парковаться задом и по диагонали. После чего и началась их счастливая, хоть и недолгая дружба с шустрым «итальянцем».

— Fiat 500 вовсе не тихоня — это очень резвая машина! Под капотом бензиновый двигатель небольшого объема (1,4 л), но весит автомобиль меньше тонны (900 кг), поэтому хорошо разгоняется и эффективно тормозит. Расход по городу у меня получался 8—9 литров, на трассе — около 6, — рассказывает Лена про «Жужу». — Еще запомнилось, что машинка была реально маленькой. Очень удобно парковаться на ней. Внутри тоже все «мини». Но при этом на удивление в багажнике оказалось много свободного места: задние кресла складывались, освобождая дополнительное полезное пространство.

— А не было проблем с обслуживанием? Ремонтом?

— Наверное, мне просто повезло, но «Жужа» не ломалась! Единожды понадобилось заменить прокладку вакуумного насоса — достать ее было сложно, а стоила она больше 100 рублей. Ну и еще моторное масло в ДВС приходилось заливать подороже. Поэтому я заезжала на специальные сервисы, а там ребята знали, что делать. Вопросов по двигателю ни разу не возникло.

— А почему решила продать Fiat 500?

— Захотелось пересесть на что-то другое. К тому же спустя пару лет я поняла, что Fiat реально сбыть дороже, чем я когда-то его покупала. Чуть-чуть доплатив, можно вообще новую машину из салона взять!

— И за сколько удалось отдать?

— Авто приобрели у меня в 2022 году. Причем забрали очень быстро. Позвонил человек из России и сказал, что за $12 500 (я поставила прайс чуть больше) готов на следующий день приехать в Гродно и купить. Я тут же отправилась в ГАИ снимать машину с учета. Утром действительно прибыли мужчина с дочкой и забрали Fiat безо всяких осмотров! — вспоминает Лена.

— Сейчас ты ездишь на люксовом Range Rover Evoque. Почему выбрала эту модель?

— Хотелось пересесть именно на кроссовер. И сразу после продажи Fiat я стала искать машину в Америке. На ту сумму, которая у меня была на руках, выходил Buick Encore GX 2020 года. Но так вышло, что за месяц поисков мне не смогли подобрать ни одного варианта.

Долгое ожидание тачки из США не сулило ничего хорошего: в ближайшие пару месяцев пришлось бы обходиться без автомобиля. Поэтому вместе с менеджером Лена принялась искать экземпляр в Беларуси.

— Конечно, я понимала, что при покупке машины на местном рынке мне придется пожертвовать годом выпуска. Я остановилась на Range Rover. Под мой бюджет нашлось три варианта: в Гомеле, Бресте и Пинске. Все авто, естественно, были в разном состоянии. Иномарку подбирали вместе со специалистом. Все-таки это серьезная покупка, хотелось не ошибиться в ней, — говорит собеседница.

— Свой выбор сделала в Бресте. Это было как и с «Жужей»: увидела и влюбилась! Большая, красивая, комфортная, с кучей «фишек». Даже на порогах светится надпись: «Range Rover»! — кажется, Лена готова еще долго перечислять все достоинства автомобиля.

— А по технической части нюансов не было?

— Range Rover Evoque перед покупкой осматривал подборщик. И вопросов у него не возникло. Имелись некоторые нюансы по лакокрасочному покрытию: обнаружилось несколько незначительных царапин. Все же кроссовер 2014 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров. Но меня порадовало то, что его обслуживали исключительно на сервисе в Минске, автомобиль все время был застрахован по каско и им пользовалась девушка.

— Под капотом — двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 240 лошадиных сил. Машина маневренная, быстрая. Коробка передач, естественно, АКПП.

— Расскажи про обслуживание. Дорогое?

— Последний раз обслуживала авто в октябре прошлого года. Как раз на 150 тысячах километров. Пришлось обновить какие-то узлы, агрегаты. Я, признаюсь, особо и не вникала. Привезла машину на сервис, и мне все по пунктам сделали. Заплатила я, правда, очень много — 1 300 рублей. Масло в двигателе менялось отдельно — обошлась услуга в 300 BYN. Комплект зимних шин продавался с автомобилем. Они были в хорошем состоянии, поэтому покупать новые не понадобилось.

Конечно, мы не могли не спросить, сколько стоил этот Range Rover. На что Лена уклончиво ответила: такие машины продаются в диапазоне от 18 000 до 30 000 долларов. «Остальное зависит от состояния и того, как договоришься». Более точной цифрой девушка делиться не стала.

— Наверняка у номеров твоей машины тоже есть какая-то история?

— После покупки такого крутого авто мне хотелось, так сказать, полный «фарш»! — смеясь, отвечает девушка. — Поэтому и госномер решила выбрать — или зеркальный, или с нулями. Правда, в ГАИ меня расстроили: сказали, данных комбинаций цифр сейчас нет, на следующей неделе, возможно, появятся. Ждать, конечно, не желала. Да и никто не давал гарантии, что подобные таблички точно окажутся в наличии. Кроме того, регистрировать машину уже надо было. У меня спросили: может, мне бэушные подойдут? И вынесли номер 3000. Я не думая согласилась! Стоили эти цифры десять базовых величин — на тот момент 270 рублей! А позже бабушка, увидев номера, сказала: «Тебе же 30 лет. Вот и номера подходящие!»

— На Range Rover ты ездишь относительно недавно. Все устраивает или уже планируешь замену?

— На данный момент меня все устраивает. Если захочу, думаю, поменяю автомобиль на такой же Range Rover, только новее. Иногда задумываюсь об «электричках», но по отзывам своих друзей и знакомых понимаю, что инфраструктура нашего города (да и страны в целом) пока не позволяет владельцам электрокаров чувствовать себя комфортно. Возможно, через пару лет ЭЗС станет больше и что-то поменяется, но пока я однозначно не готова отказаться от двигателя на привычном бензине в пользу электричества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».