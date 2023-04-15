Фантазер, ты меня называла Виктория Зубкова, planeta.press

15.04.2023, 12:47

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Генерал-полковник Ивашов не зря предупреждал Шойгу и Кремль.

В России усиливаются распри между ведомствами, которые отвечают за разные аспекты войны. К таким выводам пришла The New York Times после изучения утекших в сеть документов американской разведки. Как известно, у победы много отцов, а поражение – всегда сирота.

Издание пишет о конфликте между российской Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Минобороны (МО). Среди прочего, чекисты ставят под сомнение число потерь, которое военные называют правительству. Сотрудники ФСБ утверждают, что среди убитых и раненых не учтены военнослужащие Росгвардии, наемники ЧВК «Вагнера» и «кадыровцы». А это не так и мало, ведь, например, Рамзан Кадыров в сентябре 2022 года заявил, что Чеченская Республика перевыполнила план по призыву военных на 254%. ФСБ полагает, что фактическое число россиян, раненых и убитых в ходе боевых действий, превысило отметку в 110 тыс. человек.

В слитых документах не уточняются данные о потерях, которые военные распространяют в правительстве. Но в сентябре 2022 года Сергей Шойгу заявил, что с начала войны погибло всего 5 937 военнослужащих.

Цифра фантастическая, ведь, например, штатная численность личного состава гвардейского ракетного крейсера «Москва», который был потоплен год назад, в ночь с 13 на 14 апреля, по некоторым данным, превышала 424 человека. В ночь на 1 января 2023 года по ПТУ № 19 в Макеевке, где располагался лагерь российских военных, был нанесен ракетный удар. Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что в ПТУ размещались мобилизованные россияне, в результате удара около 400 человек погибли, еще 300 получили ранения. В ноябре военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери. В письме морпехи уверяли, что за четыре дня потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» в ходе «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром в Донецкой области. И таких примеров, когда в один момент гибли сотни российских военнослужащих, десятки, если не сотни.

На днях на основании только открытых источников Би-би-си удалось установить имена 20 451 российского военного, погибшего на войне в Украине. Судя по открытым данным, наибольшие потери несут заключенные, которые воюют в составе ЧВК «Вагнер» в районе Бахмута, много потерь и в отрядах немотивированных и неподготовленных мобилизованных. С января 2023 года еженедельно становятся известны имена в среднем 700 погибших. В течение первого года вторжения российские источники каждую неделю сообщали примерно о 250–300 погибших. Так что официальные 5 937 погибших — это опять-таки сродни подтвержденным потерям за 8–20 недель войны.

Агентство Reuters со ссылкой на другой документ из утечки сообщало, что, по оценке американских военных, Россия потеряла от 189,5 тыс. до 223 тыс. человек, из которых убитыми — 35,5–43 тыс. человек.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 181 тыс. своих солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

Ирония в том, что чекисты возводят напраслину на Шойгу, но именно они обманули Путина и подставили российскую армию.

В августе The Washington Post опубликовал масштабное расследование, из которого следует, что ФСБ активно участвовала в подготовке полномасштабного вторжения в Украину и допустила огромное количество ошибок, в частности, убеждая российское военно-политическое руководство в том, что после начала войны украинские власти не смогут долго сопротивляться. Несмотря на постигшую ВС РФ в Украине катастрофу, руководители ФСБ по-прежнему остаются на своих постах.

«ФСБ, в сферу деятельности которой входит политический шпионаж в России, а также шпионаж в бывших советских республиках, на протяжении десятилетий проникала в Украину, пыталась коррумпировать ее институты, подкупала чиновников и мешала любому предполагаемому дрейфу страны в сторону Запада. Ни один аспект миссии ФСБ за пределами России не был более важным, чем действия против украинского государства, — констатировали журналисты. — Тем не менее ведомство не смогло ни вывести из строя правительство Украины, ни разжечь хоть какое-то подобие пророссийских настроений, не смогло и подорвать власть президента Владимира Зеленского. По словам западных официальных лиц, в ФСБ либо не понимали, насколько решительно украинцы отреагируют на вторжение, либо не хотели доносить трезвые оценки до президента Путина».

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника по вопросам безопасности отметил, что в военной разведке и армии «было много фантазий насчет Украины, но больше всех фантазировала ФСБ». Именно чекисты убедили Путина в том, что весь путь ВС РФ «будет усеян цветами». Взяв за основу ошибочные предположения, военные разработали план войны, «главным элементом которого было быстрое нападение на Киев и свержение правительства за считанные дни».

В мае прошлого года об этом же говорил генерал-полковник, экс-начальник ГУ МВС МО РФ Леонид Ивашов, председатель «Общероссийского офицерского собрания». «…мы информационно-психологическую войну проиграли полностью. Потому что слушали Кедми, Коротченко, Сатановского и так далее. Ну, помним, наверное, что Коротченко, «там с цветами будут встречать ребят». И руководство наше дезинформировали, и морально не подготовили ребят наших. Они готовились, многие, я не знаю, фейк это или нет, но поехали с парадными мундирами солдаты, офицеры… Потому что 3–4 дня спорили, кто-то там говорил, ну, в течении месяца… <…> Вон Яша Кедми: «Цветов на Украине не хватит, только мы войдем. В Одессе одна опасность — одесситы от радости задушат в объятиях наших». Ну, да, нас учили в училищах, академиях, на учениях, что главное [не] недооценить противника…» — отметил он.

К слову, Леонид Ивашов еще 31 января 2022 года выступил против войны с Украиной. Известный просоветскими и национал-патриотическими взглядами генерал-полковник потребовал от Путина «отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада» и уйти в отставку. По его мнению, война понадобилась для того, чтобы удержать «антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства».

Генерал-полковник заявил, что война «поставит под вопрос существование самой России как государства». По его словам, РФ окажется «в категории стран, угрожающих миру и международной безопасности», попадет под «тяжелейшие санкции, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно, будет лишена статуса независимого государства».

Собственно, это и происходит.

Виктория Зубкова, planeta.press

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