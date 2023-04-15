Эксперт назвал уязвимое место всего Тихоокеанского флота РФ перед «Нептунами» 3 15.04.2023, 12:59

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Поднятая Шойгу армада может легко отправиться вслед за крейсером «Москва».

У всего Тихоокеанского флота России есть одно уязвимое место - ПВО, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что средства Тихоокеанского флота были приведены в состояние повышенной боевой готовности в годовщину потопления флагмана ЧФ «Москва» не просто так.

Коваленко в этом контексте напомнил, что крейсер «Москва» отвечал за морскую компоненту ПВО всего Черноморского флота, представляя собой мобильную морскую ПВО. Но при этом как элемент ПВО он оказался абсолютно бесполезным.

«Да, «Москва» был уничтожен тем, от чего должен был защищать флот: противокорабельными ракетами Р-360; он пропустил обе в «бочину». И одной из причин этого «досадного» недоразумения была та, что его морская ЗРК С-300Ф и фазированная антенная решетка были недоработаны и недоиспытаны», - написал Коваленко.

Аналитики добавил, что еще в период СССР было много вопросов к эффективности ЗРК С-300Ф в реальных боевых действиях.

Практически весь состав Тихоокеанского флота прикрывается аналогичной морской ПВО с аналогичными проблемами, объяснил Коваленко. У РФ на сегодняшний день нет надежной морской ПВО, способной защищать ее корабли, подытожил Коваленко.

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