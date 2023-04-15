Военный переворот в Судане: начались столкновения между армией и «Джиннами на коне» 15.04.2023, 13:14

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На улицах Хартума идут перестрелки.

В нескольких районах столицы Судана города Хартум слышна стрельба, на улицах развернута военная техника и орудия артиллерии, звуки стрельбы слышны близ штаб-квартир армии государства и другой силовой структуры — Сил быстрого реагирования (RSF), пишет Reuters.

RSF обвинили армию в «жестоком нападении», сообщив, что военные окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых орудий. Организация уточнила, что речь идет о «широкомасштабной атаке» с применением разных видов вооружения.

При этом в суданской армии обвиняют RSF в атаке на армейские посты. Собеседник Al Jazeera в армии рассказал, что Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб Главного командования.

Местные жители рассказали Al Jazeera о столкновениях и перестрелках военнослужащих, журналист телеканала рассказал также о столбах дыма в разных частях столицы Судана. По данным телеканала, международный аэропорт столицы Судана приостановил работу.

Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского — «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году. Правозащитники обвиняют бойцов этой организации с военных преступлениях, среди которых пытки, изнасилования и убийства мирных жителей.

В 2019 году RSF объединились с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира, его отстранили от власти и арестовали. Обе организации совершили еще один переворот в октябре 2021 года. Военнослужащие открыли огонь по протестующим против переворота, произошедшее осудили в США и Саудовской Аравии. Погибли не менее 120 человек, в СМИ произошедшее назвали Хартумской резней.

С того периода отношения между армией Судана и RSF ухудшились, несмотря на переговоры об интеграции Сил быстрого реагирования в вооруженные силы государства, ситуация помешала подписать соглашение о двухлетнем переходе к свободным выборам под руководством гражданских чиновников. В пятницу, 14 апреля, армия Судана предупредила о растущей конфронтации с RSF, которая грозит стране нестабильностью.

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