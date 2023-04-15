«У меня сложилось впечатление, что клиент находится под гипнозом» 15.04.2023, 13:17

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В Белпочте рассказали, как не дали белорусу провести подозрительный платеж.

Пресс-служба Белпочты поделилась недавним случаем, когда мужчине отказали в переводе на банковскую карту. По словам сотрудников, они подумали, что клиент «под гипнозом».

По данным РУП «Белпочта», в одном из гродненских отделений 13 апреля около 18:40 часов мужчина попытался произвести пополнение карты.

«При обслуживании клиента у меня сложилось впечатление, что мужчина находится под гипнозом, а также вызвало о подозрение, что его действия контролируются по телефону. Я попросила показать мне, с какого номера ему звонят, — рассказала начальник отделения почтовой связи Раиса Можейко. — На телефоне был указан номер с иностранным кодом. После чего я предупредила клиента, что ему, возможно, звонят мошенники. Он прислушался к моим словам и завершил разговор».

После чего мужчине предложили успокоиться и обратиться в милицию.

В «Белпочте» утверждают, что сотрудники белорусских банков не звонят через мессенджеры. «Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекращайте разговор и перезвоните в банк. Важно – не переводите денежные средства на счета незнакомых вам лиц, а также не сообщайте посторонним реквизиты ваших банковских карт», — напомнили в Белпочте.

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