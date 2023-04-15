В Кремль едет ревизор Александр Невзоров

15.04.2023, 13:27

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Генштаб в панике.

К ним «едет ревизор». 16 апреля осматривать и оценивать еще уцелевшее военное барахлишко РФ приедет сам Ли (министр обороны Китая)

Генштаб в панике. Не все успевают сделать блефаропластику и создать эпикантус, то-есть в полной мере сузить глазки и вообще «окитаить» мордашку.

Министр Ли, как известно, терпеть не может «круглоглазых» и сразу срывает с них погоны.

Россия готовится к трагическому поражению в войне. После того, как она, избитая, отползет в место «постоянной дислокации» ей не останется ничего, кроме поиска «крыши». Китай - соблазнительная, но очень капризная и высокомерная крыша, «зайти» под которую - сложная задача. Страну с «бредом величия» никто под нее не пустит.

Придется радикально меняться самым болезненным для россии образом….но других вариантов нет.

Председатель Си ясно дал понять путину, что честь целовать «желтую пятку» - еще надо заслужить.

России придется отказаться от своего самолюбования и смиренно ползти к вратам Запретного города, ожидая разрешения чмокнуть гвоздики этих ворот.

Неизбежная процедура «засовывания своего нацдостоинства в з…цу», конечно пугает русских и кажется очень болезненной.

Напрасные опасения! В реальности «достоинство» настолько не велико, что проблем с запихиванием не будет.

Александр Невзоров, t.me

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