«Доложили Путину — тот вытаращил глаза, ничего не понял» Телеграм-канал «СерпомПо»

15.04.2023, 13:41

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Медведев на «Тигре» сражался в кожаном пальто, Песков на «Пантере».

Соединенные Штаты быстро установили источник утечки секретных документов – военный, увлеченный геймер. Разочарование. Игровая версия получилась. Если снимать кино по мотивам – только комедию.

А вот представьте, если бы в России вдруг вывалились в сеть секретные документы. Спецслужбы в шоке. Пошли по следам, вышли на кремлевского пресс-секретаря и зампреда Совбеза. Оказались азартными геймерами. Играли, высунув от наслаждения кончики языков, в танки. Один на «Тигре» сражался в кожаном пальто, другой на «Пантере». Увлеклись и решили добавить немного «реала» - так и пошла утечка.

Доложили Путину. Тот вытаращил глаза, ничего не понял. Для него компьютер, как для неандертальца телевизор. Но, думаем, не стал бы наказывать. Своим можно.

История, конечно, невероятная. Но по другой причине – у нас в стране нет секретов. Всем желающим все известно. Это начальство пребывает в уверенности, что есть у него тайны. Но по существу в их сейфах пустые полки.

Если даже что-то точно неизвестно, то, наблюдая методы кремлевских в последнюю четверть века, воображение быстро дорисует скрытые детали.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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