ВСУ неожиданно ударили по тылам российских войск 15.04.2023, 13:48

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На фронте назревают важные перемены.

Украинские войска начали обстрелы тыловых районов врага, готовясь к контрнаступательным операциям.

Об этом сообщается в новом отчете ISW.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

14 апреля российские войска продолжали ограниченные наступательные действия у Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к югу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной) и у Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Российский блогер утверждал, что русские войска безуспешно пытались продвинуться в направлении Торского (16 км к западу от Кременной) и Невского (18 км к северо-западу от Кременной), и что тяжелые бои продолжаются вблизи Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной).

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают обстрелы тыловых районов Луганской области. Бывший советник главы «ЛНР» Родион Мельник заявил, что украинские войска вечером 13 апреля обстреляли Рубежное (6 км восточнее Кременной) и Троицкое (53 км северо-восточнее Купянска) из 14 ракет HIMARS. Российский блогер заявил, что украинские войска наносят удары по российским военным в тыловых районах, готовясь к контрнаступательным операциям в этом районе, и предположил, что украинские войска усилят диверсионную деятельность в тыловых районах Луганской области.

Российские источники утверждали, что 14 апреля украинские силы продолжали разведку вдоль линии Купянск-Сватово. Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска отбили пять украинских диверсионно-разведывательных групп вблизи Ольшаны (13 км северо-восточнее Купянска), Тимковки (18 км). восточнее Купянска), Крахмальное (20 км северо-западнее Сватового).

Бои в Донецкой области

14 апреля русские войска продолжали продвигаться в Бахмут. Геолокационные кадры показали, что силы группы «Вагнера» добились незначительных успехов в северо-западном направлении. Российские блогеры утверждали, что силы ЧВК «Вагнера» очистили парк «Аллея роз» на северо-западе Бахмута и продвинулись в нескольких районах в центре Бахмута, в том числе через неопределенный участок железнодорожного пути 13 апреля. 14 апреля российский блогер заявил, что войска РФ атаковали Предтехническое, а силы группы «Вагнера» продолжили наступление в Бахмуте, близ Хромового (2 км к западу от Бахмута) и близ Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки в Бахмуте, северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и юго-западнее Бахмута в районе Предтечиного. Издание Республики Татарстан сообщило, что на одном из флангов Бахмута действует второй батальон отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны».

14 апреля российские войска продолжали атаковать линию Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 14 апреля, показывают, что российские войска продвинулись к восточной окраине Невельского (8 км к западу от Донецка). 13 апреля российские блогеры заявили, что российские войска продвинулись вблизи Новокалинового (10 км севернее Авдеевки), Опросного (3 км юго-западнее Авдеевки) и Крутой Балки (3 км северо-восточнее Авдеевки). 14 апреля блогер заявил, что российские войска совершили наземные атаки вблизи Новомихайловки, Победы, Северного и Марьинки. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Новокалинового, Северного (5 км к западу от Авдеевки), Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

14 апреля российские войска не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области. Российский блогер заявил, что по состоянию на 14 апреля у Угледара все еще действует российская 40-я ОМБр.

Южная ось

Российские войска продолжают создавать опасность для Запорожской атомной электростанции. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 14 апреля заявил, что зависимость ЗАЭС от одной мощности продолжает представлять большой риск и что представители МАГАТЭ регулярно сообщают об обстрелах вблизи ЗАЭС. 8 и 12 апреля около периметра ЗАЭС сдетонировали две мины, российские чиновники готовятся перевести один из двух реакторов ЗАЭС, которые сейчас находятся в режиме горячей остановки, в режим холодной остановки, и что Каховское водохранилище на два метра выше минимально необходимого для охлаждения ЗАЭС. Также Гросси сообщил, что треть первичного персонала ЗАЭС покинула, а остальные либо подписали контракты с российской государственной энергетической компанией «Росэнергоатом», либо сохранили свою работу в украинской государственной энергетической компании «Энергоатом».

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают обстреливать русские тылы в Запорожской области. Российские блогеры утверждали, что 14 апреля украинские войска нанесли удар по Мелитополю неопределенными боеприпасами, а 13 апреля российская ПВО в Мелитополе перехватила украинский беспилотник.

Сообщается, что на 13 апреля российские войска продолжают сохранять военное присутствие на Кинбурнской косе в Николаевской области. 13 апреля российское государственное издание «Правда» сообщило, что на Кинбурнской косе действует добровольческий казачий батальон «Терек».

14 апреля российские войска продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя и Херсонской области.

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