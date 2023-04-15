В Москве срочно отменили парад к 1 мая 10 15.04.2023, 13:57

9,460

Озвучить причину неожиданно поручили «профсоюзникам».

В Москве решили отказаться от проведения парада на 1 мая из-за якобы «повышенного уровня террористической опасности».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

«В столице не будет шествий и митингов, но планируется торжественное заседание, в котором будет участвовать профсоюзный актив, профсоюзные руководители и приглашены некоторые представители социальных партнеров», - сказал замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

По его словами, основные формы проведения 1 мая - это встречи в трудовых коллективах, встречи руководителей регионов с профактивом, а также заседания трехсторонних комиссий.

«Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест (проведения - ред.) «специальной военной операции» (войны РФ против Украины - ред.). Так и то, что нужно в других немного формах как минимум этот Первомай проводить, с нашей точки зрения», - скказал он.

Напомним, в ряде граничащих с Украиной регионов РФ и оккупированном Крыму решили не проводить военные парады на 9 мая.

Кроме того, в Курской и Белгородской областях России решили не проводить парад, чтобы якобы «не спровоцировать противника».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».