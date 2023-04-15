«Наспех мобилизованные «бойцы» в обвисшей форме с изможденными лицами вяло хлопают в ладоши»18
- 15.04.2023, 14:09
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И этим лукашисты собираются воевать с НАТО?
Минобороны Беларуси сообщило, что мобилизованные на днях бойцы «территориальной обороны» Минской области возвращаются домой.
«Сборы» продолжались несколько дней.
В среду на 227-м полигоне было отработано «нападение диверсантов на контрольно-пропускной пункт».
«Военнообязанные, призванные из запаса, вместе с представителями МВД «успешно справились» с поставленными задачами», — сообщало Минобороны.
«Наша Ніва» показала, как выглядят солдаты, с которыми Лукашенко собирается воевать против НАТО.
На видео наспех мобилизованные «бойцы» в обвисшей форме с изможденными лицами вяло хлопают в ладоши.