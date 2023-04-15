Генерал Ходжес: В ближайшем окружении Путина много недовольных 15.04.2023, 14:31

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Главу РФ устранят по сценарию Юлия Цезаря?

Президенту РФ Владимиру Путину, выстраивая систему собственной безопасности приходится учитывать и настроения окружающих его представителей российской элиты, многие из которых так или иначе пострадали в результате развязанной Путиным войны в Украине.

Такое мнение экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман.

«Британский генерал Ричард Даннат считает, что Путина убьют по сценарию Юлия Цезаря. В роли Брута он видит начальника российского Генштаба [Валерия] Герасимова. Даннат уверен, что этот сценарий может сработать в случае успешного украинского контрнаступления. Насколько вероятен заговор против Путина? И кто его может возглавить?» – спросила Бацман.

Ходжес признался, что ему неизвестны «такие инсайдерские детали».

«Но я нахожу интересным, что существует такая публичная ненависть между [основателем российской частной компании «Вагнер», признанной международной преступной группировкой Евгением] Пригожиным, [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, Герасимовым и [главой Чечни Рамзаном] Кадыровым. Все эти люди явно и открыто друг друга ненавидят», – отметил он.

Генерал добавил, что такая взаимная ненависть в российской властной верхушке – это хорошо «для Украины и для всех нас». Пока российские военачальники и чиновники борются друг с другом, они не в состоянии разработать последовательную стратегию своей незаконной и агрессивной войны в Украине, пояснил Ходжес.

«Я не удивлюсь, если в Кремле и в ближайшем окружении Путина много недовольных людей, а также много олигархов, которые теряют кучу денег, способность путешествовать и вести бизнес по всему миру», – сказал экс-командующий войсками США в Европе

По его убеждению, война, развязанная Путиным в Украине – это катастрофа для России.

«Я думаю, именно поэтому у президента Путина такой сильный аппарат внутренней безопасности: он пытается защитить себя и свой режим», – подытожил Ходжес.

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