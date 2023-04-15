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У «Белавиа» странные проблемы: пассажиров просят перенести вылет из Тбилиси

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  • 15.04.2023, 14:38
  • 3,398
У «Белавиа» странные проблемы: пассажиров просят перенести вылет из Тбилиси

Самолет почему-то пришлось заменить на другой — меньшего размера.

Пассажиры «Белавиа», которые собирались лететь из Грузии в Беларусь в конце апреля, получили письма с просьбой перенести вылет из Тбилиси в Кутаиси.

Авиакомпания сообщает, что вынуждена заменить самолет на другой — меньшего размера.

«Еврорадио» узнало, что лететь должен был Boeing 737-800, но с 20 апреля рейсы между Минском и Тбилиси будет выполнять Embraer E195.

«Белавиа» берет на себя трансфер из аэропорта Тбилиси в Кутаиси рейсовым автобусом. С пассажиров, которые пойдут навстречу и согласятся поменять или сдать билеты, компания не будет брать оплату за это.

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