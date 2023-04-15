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DW: Германия предложила ударить Россию туда, куда ее еще не били

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  • 15.04.2023, 14:43
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DW: Германия предложила ударить Россию туда, куда ее еще не били

11-й пакет санкций может стать большим сюрпризом для Кремля.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России Украину, правительство Германии предлагает включить атомную промышленность агрессора в 11-й пакет санкций Европейского союза.

Такое заявление сделал вице-канцлер Германии Роберт Хабек, отметив при этом, что что Россия использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления на другие страны, сообщает Deutsche Welle.

Хабек подчеркнул, что привилегированное отношение к российской атомной промышленности неприемлемо, и что Россия не может рассматриваться как надежный партнер в области ядерной технологии.

Он также выразил мнение, что нужен переходный период для реализации санкций в отношении российской атомной энергетики, но при этом необходимо начать решительные действия в этой сфере.

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