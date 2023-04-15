«Польские власти глубоко уязвили Лукашенко» 15.04.2023, 14:59

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Диктатор получил от ворот поворот.

Недавно стало известно об освобождении из-под домашнего ареста руководителя Союза поляков Анжелики Борис, с нее также сняли обвинения. А чуть ранее, озвучивая «послание к народу и парламенту», Лукашенко говорил и о возможности обмена политзаключенного Анджея Почобута.

Что происходит сейчас между официальным Минском и Варшавой? Можно ли говорить о повышении ставок после ядерного шантажа Лукашенко?

Эти вопросы «Филин» обсудил с политологом, кандидатом исторических наук Розой Турарбековой.

Эксперт отмечает: анализируя ход переговорного процесса между Беларусью и Польшей, важно обращать внимание не только на то, что и кем сказано буквально, но и в каком контексте прозвучали эти слова.

— Условно говоря, до объявления Путиным намерения разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси мы наблюдали усиление транспортной изоляции со стороны Польши, с целью освобождения политзаключенных — было сообщение об освобождении 10 человек, но из публичных фигур мы знаем только об Анжелике Борис. Но дальше этого, судя по позиции Лукашенко, озвученной во время послания, дело не пошло, и переговоры зашли в тупик.

То есть, был достигнут некий промежуточный компромисс в таком же промежуточном урегулировании по поводу ослабления транспортной изоляции и выдачи в обмен на это политзаключенных. Но после того, как Путин объявил о размещении тактического ЯО на территории Беларуси, ситуация ухудшилась.

Со стороны Кремля это был своевременный, по их мнению, ход, — дабы ухудшить положение Лукашенко во время переговоров, которые, вероятно, интенсивно велись по закрытым каналам.

Рассматривая происходящее в международном контексте (имея в виду Китай и его «мирный план», визит Лукашенко в Пекин, потом визит Си Цзиньпина в Москву и заявление Москвы о размещении ЯО в Беларуси), Роза Турарбекова говорит о качественно новом повороте ситуации — «что называется, от ворот поворот»:

— По всей вероятности, Россия не добилась своего — ни приостановки войны в виде возможного соглашения о прекращении огня, либо начала другого, более серьезного переговорного процесса, ни обещаний поставлять оружие от Китая, который находится под пристальным вниманием со стороны США.

Весы качнулись не в пользу России — и та выдвинула «ядерный ультиматум». Он, очевидно, оказал влияние и на белорусско-европейские, и, в частности, на белорусско-польские отношения. Ставки Беларуси резко пошли вниз, опять стали говорить о санкциях и об их ужесточении.

Именно в таком контексте международных глобальных и региональных отношений, отмечает политолог, ведутся нынешние переговоры об освобождении политзаключенных. На данный момент интересы обеих сторон — и польской, и белорусской — удовлетворены лишь частично, а дальше, видимо, процесс застопорился.

Как и в эпоху холодной войны, поясняет эксперт, были сделаны постепенные обоюдные шаги по деэскалации напряженности, но до освобождения знаковой фигуры — Анджея Почобута — дело не дошло: либо Александр Лукашенко посчитал, что может выторговать не Бобровники, а нечто большее, либо у Польши изменились требования. А сейчас ситуация ухудшилась — по крайней мере, если исходить из доступной информации.

— Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал, что Варшава не воспринимает Беларусь как самостоятельного игрока, а считает полностью зависимой от России. Получается, слова о введении дополнительных санкций адресованы не только Лукашенко?

— Здесь, опять же, вопрос контекста. Польская сторона озвучила это в конкретный момент, после заявления Путина относительно ядерного оружия. Это Збигнев Рау и имеет в виду: решение вопроса о размещении ЯО и насколько Беларусь в принципе может влиять на его размещение и применение, а самое главное — при каких условиях будет вывоз.

В то же время, конечно, польские власти уязвили и самолюбие Лукашенко, зная, что это его слабая сторона — вполне возможно с тем, чтобы он проявил определенную самостоятельность. К тому же глава польского МИД подвел некую черту под тем, первым этапом переговоров, который завершился освобождением 10 политзаключенных.

Понятно, что заявления о все большей зависимости Беларуси от РФ и потере субъектности звучат обидно — но, извините, этот вопрос стоит уже давно. Поэтому нового ничего не прозвучало, но весь этот дипломатический вальс случился в конкретном контексте и с определенной тактической целью. Дипломаты хорошо понимают этот язык и понимают, что стоит за общими фразами, а что идет за закрытыми дверями.

Что будет происходить на дипломатической кухне дальше? Нужно посмотреть, как сейчас будут меняться позиции России, Беларуси (хотя, по-моему, у властей стратегии нет, все время стоит лишь вопрос о выживании), польской стороны, ЕС и США в связи с появившимся новым элементом в конфликте — размещением тактического ядерного оружия на белорусской территории.

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