Авдеевский оксюморон 1 Александр Коваленко

15.04.2023, 15:11

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Оккупанты задействовали очень интересную «группировку войск».

В настоящее время в районе Авдеевки действует очень интересная группа, так сказать, войск. В первую очередь это представители 1 АК и 2 АК, которые являются мобилизованной биомассой так называемых «ЛНР» и «ДНР». Но, вся эта масса имеет поддержку.

Поддержку данным корпусам осуществляет довольно существенная артиллерийская группировка РОВ из состава 8 ОВА ЮВО. Подразделения действующие на этом направлении имеют полный комплект разношерстных ствольных и реактивных средств поражения, исчисляемый бригада +3 полка +дивизион.

С другой стороны, Денис Пушилин уже больше месяца отправляет запросы командованию РОВ о необходимости предоставления большего количества десантных подразделений для продолжения наступления на Авдеевки. Сначала он получил ответ: будут, но нужно немного подождать...

Затем он получил ответ: не будет тебе десантуры, но получишь отборных БАРСов, «лучших» из «лучших»! Сейчас даже БАРСов ему уже не обещают. А все потому, что Бахмут пожирает все имеющиеся ресурсы у РОВ и командованию приходится тасовать ограниченный ресурс как могут. А они не могут.

Но тут важно другое. Пример Авдеевки ярко показывает то, что имея большое количество мяса, которое может иметь поддержку артиллерии, невозможно без ББМ решать поставленные задачи от слова - вообще. Это баланс сил и средств в их непосредственном функционале.

Не так давно Денис Пушилин выезжал даже в Бахмут, чтобы слезно просить помощи в поддержке наступательных действий в адеевском направлении, но опять таки, его сопли проигнорировали и к имеющемся ресурсам новые приданы не будут.

В районе Авдеевки, у РОВ нет нужного баланса, как его не было и в районе Угледара, где имея полную штатную комплектацию подразделений 40 ОБр МП и 155-й ОБр МП, без поддержки артиллерии они стерлись и обнулились за неделю. Нет одного компонента - нет эффективности всей группы войск.

Но, что самое главное, командование РОВ сейчас практически по всей линии фронта не может обеспечить наличия всех неотъемлемых компонентов для обеспечения эффективной деятельности группы войск как в наступлении, так и обороны. И Авдеевка, в данном случае, это, скорее, пример.

Александр Коваленко, t.me

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