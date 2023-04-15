«Адреналин стекал ведрами» 2 15.04.2023, 15:19

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Белорус отправился на Байкал, чтобы поставить на Tesla рекорды на льду.

Главный белорусский «тесловод» Артур Туманов уже ездил на Tesla до Байкала в прошлом году. Тогда поездка в одну сторону заняла 10 дней, его четырежды буксировала фура. Этой весной основатель Tesla-cars решил повторить поездку, только уже c двумя электрокарами. Целью стало поставить сразу несколько рекордов на льду озера: по скорости — на Model S Plaid, по пересечению Байкала — на доработанной Model Y. И получилось!

Сайт onliner.by опубликовал рассказ рекордсмена:

— От Минска до Байкала около 6230 км. В этот раз Tesla не ждало испытание путешествием своим ходом с попутной проверкой запаса батареи. Машины отправились в Иркутск на автовозе. Хотели поучаствовать в двух фестивалях: на левом берегу озера проходят серьезные, официальные «Дни скорости на льду Байкала», а на правом — более веселое автомобильное шоу «Байкальская миля».

Был и еще один мотив — пересечь самое большое по площади озеро в Евразии (и самое глубокое на планете) на электромобиле. Есть много зафиксированных преодолений льда Байкала: на коньках, на мото, на санях с упряжкой собак. Но на электрокаре никто не пытался. А мы решились: по короткой стороне с запада на восток.

Маршрут через озеро

На Байкале регулярно, из года в год регистрируются случаи, когда автомобили проваливаются под лед и тонут. Бывали и трагические случаи. Поэтому для подстраховки мы заручились поддержкой ребят с плавающим вездеходом «Север». В случае неприятности в нем можно было бы согреться и эвакуироваться.

В качестве электрокара для этой миссии выбрали подготовленный для бездорожья и офроуд-соревнований Model Y, который мы называем «Чебуратор». На авто с малым клиренсом и неподготовленной подвеской лед Байкала не пересечь.

Самым опасным на маршруте по льду были трещины — на нашем пути их было три. Через них приходилось буквально перепрыгивать на полном ходу. Причем нужно было искать такие места, в которых со стороны машины был небольшой трамплин. Одна из трещин была особо опасной, с водой. Специальной палкой измерили ширину, твердость покрытия. В итоге перепрыгнули и через нее. Особых навыков тут не надо, а вот стальные нервы иметь обязательно.

Вторая проблема — торосы. Так называют вздыбившиеся льдины. Высота некоторых — выше роста человека. Нет другого пути, кроме как объезжать их и искать коридор. То есть нельзя просто выстроить прямую линию маршрута для преодоления замерзшего озера и по ней проехать.

Рекорд скорости

«Дни скорости на льду Байкала» — довольно официальное мероприятие, с минимальным числом зрителей. Там все серьезно: четкие расчеты, дотошные измерения, строгая комиссия, техинспекция, пилоты с лицензией и подтверждающее рекорд удостоверение. Специально для заездов расчищают огромную по длине трассу — километров, наверное, 15. Это прямая линия, по бокам — небольшой снежный бруствер. Посередине трассы — зачетный участок в 1 км. Процесс такой: автомобиль разгоняется, на скорости входит в зачетный километр, а тормозит уже потом, за ним. В зачет идет средняя скорость на километровом отрезке. После нужно повторить заезд в обратную сторону. Среднее арифметическое двух заездов фиксируется для рекорда.

Ехать на ледовых гонках по озеру было очень страшно. Когда разгоняешься за 200 км/ч, любой порыв ветра буквально сдвигает машину в сторону. Адреналин стекал с меня ведрами. Во время заезда на Model S Plaid у меня случился довольно опасный инцидент. Чтобы получить более высокий показатель скорости, я экспериментировал с отключением системы стабилизации. И в какой-то момент на 240 км/ч автомобиль просто занесло и начало крутить. К счастью, без серьезных последствий — лишь немного погнулся передний бампер. Но после соревнований его прогрели, и он вернулся в прежнюю форму.

Вообще, шла постоянная борьба с системой стабилизации: если ее отключить — Tesla теряет управление, если установить высокую — она не дает сильно разогнаться, притормаживает. На сайте производителя указано, что максималка у Model S Plaid — 320 км/ч. По факту это не так. После 268 км/ч (по спидометру) машина упирается в ограничитель и быстрее не едет. После мы нашли в информации компании сноску с маленьким шрифтом: оказывается, нужно докупить специальное оборудование, 320 км/ч доступны только в комплекте с системой карбон-керамических тормозов за 20 тысяч долларов. Программно обмануть автомобиль не удалось.

В итоге комиссия зафиксировала скорость Model S Plaid на льду в 265,8 км/ч. Мы показали лучший результат среди всех участников заезда. То есть это рекорд не только в своем классе, но и в «абсолюте». Ну а самой быстрой машиной за всю историю «Дней скорости на льду Байкала» признана Porsche 911 с 297 км/ч.

На автошоу «Байкальская миля» тоже не обошлось без рекордов от Plaid. Она набрала 255 км/ч. В общем зачете это третье место. Первое — у специально подготовленной Toyota (правда, в конце соревнований у нее взорвался мотор), второе — у «ракеты» на колесах с кабиной (на тележку установили авиационный двигатель от ЯК). Почему всего 255? Все дело в разбитой шипами колес трассе.

Как бы то ни было, мы привезли с Байкала три рекорда.

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