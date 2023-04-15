Огромная колонна итальянских гаубиц M109 движется в Украину 1 15.04.2023, 15:23

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Видеофакт.

В Украину продолжает массово поступать западная военная техника перед большим контрнаступлением ВСУ.

На днях в Европе была замечена огромная колонна НАТОвской бронетехники, которую перебрасывают железной дорогой.

Ролик 15 апреля появился в Сети, передает Диалог.UA.

Известно, что видео снято очевидцами на железнодорожной станции города Удине, что на северо-востоке Италии.

В ролик попал эшелон с более чем 20 гаубицами. Предварительно, они направляются в Украину.

Отметим, что ранее Италия уже поставила Киеву более 20 единиц M109L. Страна имеет на сохранении свыше 300 гаубиц данной модели.

Справка

M109 - это самоходная артиллерийская установка НАТОвского калибра 155 мм. Производилась в Соединенных Штатах до начала нулевых. M109 - это бронированная 23-тонная гаубица.

Экипаж насчитывает от 4 до 6 человек в зависимости от модификации. Есть на вооружении десятков стран мира. У ВСУ M109 появились благодаря союзникам после полномасштабного вторжения российской армии.

По последним данным, на сегодня Силы обороны Украины имеют более 80 единиц САУ данного типа. Ожидается поставка еще 18 M109/A6 из запасов США.

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