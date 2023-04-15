Пасхальные композиции для праздничного стола: 10 идей, которые можно повторить дома 15.04.2023, 15:27

Лучшие варианты декора из крашеных яиц.

Писанки являются одним из самых важных символов пасхальных праздников. Каждый год у хозяек часто возникает вопрос, как сделать их по-новому и интересно.

Журналисты «24 канала» подобрали лучшие композиции из писанок, которые понравятся каждому.

Писанки – это один из видов пасхальных яиц, украшенных традиционными символами, которые наносят красителями или воском. Писанка – символ Пасхи и означает начало жизни.

1. Избушки с зеленью, цветами и птичками

2. Ваза с тюльпанами, гиацинтами и яйцами.

3. Птички на кусках дерева

4. Пасхальный венок

5. Ваза со скорлупой яиц и цветами

6. Композиция из перепелиных яиц, цветов и свечи

7. Свечи, цветы и яйца на подставке

8. Венчик с подсвечником и яйцами

9. Вазон с яйцами и цветами

10. Пасхальное дерево

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