Пасхальные композиции для праздничного стола: 10 идей, которые можно повторить дома
- 15.04.2023, 15:27
Лучшие варианты декора из крашеных яиц.
Писанки являются одним из самых важных символов пасхальных праздников. Каждый год у хозяек часто возникает вопрос, как сделать их по-новому и интересно.
Журналисты «24 канала» подобрали лучшие композиции из писанок, которые понравятся каждому.
Писанки – это один из видов пасхальных яиц, украшенных традиционными символами, которые наносят красителями или воском. Писанка – символ Пасхи и означает начало жизни.
1. Избушки с зеленью, цветами и птичками
2. Ваза с тюльпанами, гиацинтами и яйцами.
3. Птички на кусках дерева
4. Пасхальный венок
5. Ваза со скорлупой яиц и цветами
6. Композиция из перепелиных яиц, цветов и свечи
7. Свечи, цветы и яйца на подставке
8. Венчик с подсвечником и яйцами
9. Вазон с яйцами и цветами
10. Пасхальное дерево