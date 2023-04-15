«Шойгу отобрал хлеб у Пригожина» 3 15.04.2023, 16:25

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В ВСУ объяснили появление российских уголовников на фронте.

В ряды регулярной армии Российской Федерации начали мобилизовать заключенных. Украинские защитники заметили зеков на фронте.

- В нашем поле зрения появились так называемые «подразделения Z», которые состоят из мобилизованных уголовников, то есть зэков, которые мобилизованные и проходят службу, - рассказал спикер Таврического направления Алексей Дмитрашкивский.

По его словам, на Донецком направлении 15 таких оккупантов сдались в плен украинским бойцам. При этом военный считает, что мобилизация зеков в армию РФ может быть результатом конфликта министра обороны РФ Сергеем Шойгу с главарем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным.

- Понятно, что Шойгу перебил хлеб у Пригожина по пополнению Вооруженных сил, - подытожил спикер Таврического направления.

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