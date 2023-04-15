Министр спорта Беларуси попал под санкции Зеленского 2 15.04.2023, 16:27

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Президент Украины утвердил новые санкции против России и Ковальчука.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности о новых санкциях против России. В частности, ограничения ввели против известных спортсменов из страны-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно указу №228/2023, санкции применяют в отношении 82 деятелей, которые связаны со спортом. Среди них есть олимпийские чемпионы.

В список, к примеру, вошел бывший вратарь сборной России по футболу и игрок клуба «ЦСКА» Игорь Акинфеев. При этом ограничения применили к дочке главы минобороны РФ Сергея Шойгу, президенту федерации триатлона РФ Ксении, министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку, российскому фигуристу Илье Авербуху и гимнастке Светлане Хоркиной.

В то же время указом №227/2023 утверждаются санкции против 351 физического лица и 241 юридического лица. Среди физлиц - ученые и предприниматели, а среди юрлиц - общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-цифровые решения», «РТ-Инвест транспортные системы» и «Группа компаний «Иннотех», акционерные общества «Икс-Холдинг» и «Софтлайн трейд».

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