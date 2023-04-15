Сколько сейчас стоят овощи и фрукты на минской Комаровке? 15.04.2023, 16:55

Килограмм голубики обойдется примерно в $40.

Стоимость килограмма греческой красной клубники на Комаровском рынке в Минске — от 10 рублей. В некоторых точках ее стоимость доходит до 50 рублей. Цену голубику ставят до 100 рублей за килограмм. Но есть варианты и за 60 рублей. «Минск-Новости» посмотрели, что и почем продают на этом рынке.

Яблоки продают в среднем за 3 рубля, но встречается цена и в 5 рублей. Все зависит от сорта: грушевый «чемпион» отдают за 2,8 рубля, сорт «Лиза» — за 2, ананасовые — до 4. Гроздья винограда «киш-миш» стоят 8−13 рублей. За килограмм этих ягод с косточками просят до 10 рублей. В одном месте отдают вообще за 5.

Заметно увеличилось количество груш и манго: по словам продавцов, они сейчас на пике популярности. Груши можно приобрести за 5,5−15 рублей (продавцы уверяют, что они очень сочные). Цены на манго доходят до 20 рублей за килограмм.

Крупные апельсины стоят в среднем 9 рублей, помельче — 5. Мандарины по-прежнему пользуются спросом: приобрести их можно от 5 рублей. Среднего размера лимон можно найти за 5−6 рублей за килограмм, крупного — до 10, лайм — 4,5 рубля. Кило бананов стоит 5 рублей, земляничное киви — за 8, гранат — по 9,5, хурма — до 25, ананас — в среднем 5,5.

Небольшие помидоры можно найти за 5 рублей, а крупные ярко-красные — за 30. Огурцы в среднем продают по 5−10 рублей за кило. Но есть варианты и за 20 рублей. Килограмм сладкого болгарского перца стоит 8 рублей, но где-то немного дешевле.

Картофель на Комаровке продают от рубля, более крупные клубни без «глазок» можно купить до 2. Свекла и морковь стоят в среднем 1,5 рубля, баклажан и кабачки реализуют от 5 до 12, лук репчатый — по 3,5. Зелень (укроп, петрушка и лук перьями) традиционно продают в среднем за 1,5 (за 100 г), пекинская капуста — 2,5−4 рубля за килограмм, белокочанная капуста — рубль.

Цены на шампиньоны — 7−10 рублей.

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