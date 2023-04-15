В Беларуси грядут новшества по схеме продажи лекарств и ценам на них 15.04.2023, 17:22

Лекарства не везде можно будет купить по рецепту.

В Беларуси в 2023 году грядут новшества по схеме продажи лекарств и по ценам на них. «Комсомалка» собрала, что что говорится об этом в указе Лукашенко, комментариях МАРТ, Минздрава, Комитета госконтроля.

Опять будут предельные отпускные цены на некоторые таблетки

Лукашенко подписал указ «О регистрации цен на лекарственные средства», который затронет цены на некоторые белорусские и импортные таблетки.

В Беларуси опять будет регистрация предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарственные препараты, которые продаются в аптеках.

Перечень этих подконтрольных лекарств определит правительство в ближайшее время.

С 1 июня рецептурные лекарства будут далеко не во всех аптеках Беларуси

В Беларуси с 1 июня изменятся правила выдачи лекарств по рецептам врачей, сообщили в Минздраве страны. Рецептурные лекарства не будут отпускать маленькие аптеки или аптечные пункты, которые расположены, например, в магазинах, гостиницах, на вокзалах.

Получить информацию о контактах и режимах работы аптек в Минске, которые будут вправе с 1 июня 2023-го реализовывать рецептурные лекарственные препараты, можно по справочному номеру 169. Также данные об аптеках, которые будут выдавать лекарства по рецепту можно на сайте pharma.by в разделе «Аптечная сеть».

Выросли курсы иностранных валют - подскочили и цены на лекарства в белорусских аптеках

В Комитете госконтроля Беларуси констатируют, что импортные лекарства в белорусских аптеках из-за недавнего повышения курсов доллара и евро, подорожали и значительно, в некоторых случаях на треть.

По словам зампредседателя Комитета госконтроля Андрея Лобовича, по новым поставкам цены возросли в среднем на 30%.

Часть лекарств поставляется в Беларусь с отсрочкой платежа, и импортеры провели переоценку стоимости с учетом курсовой разницы, что и повлекло рост цен, пояснил специалист. Но он же и заметил, что при снижении курсов иностранных валют переоценка оптовыми организациями в сторону уменьшения обычно не производится, что несправедливо.

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