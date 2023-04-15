Как приготовить творожную пасху быстро и просто
- 15.04.2023, 17:34
Классический рецепт для праздничного стола, который удивит гостей.
В воскресенье православные христиане будут праздновать Пасху. Публикуем простой, а главное быстрый рецепт творожной пасхи, которая вряд ли скажется на вашей фигуре так же, как магазинный кулич.
Творожная пасха
Ингредиенты:
творог (не меньше 5% жирности) – 500 г
курага (или другие сухофрукты) – 100 г
сметана – 200 г
масло сливочное – 100 г
мед (или сахарозаменитель) – 100 г
орехи: измельченный миндаль, грецкий или кешью.
Приготовление:
Хорошая новость: для этого рецепта пасхи творог варить не нужно! Просто пробейте его в блендере или хорошенько разомните вилкой.
В чашу блендера или миску для смешивания (если вы все-таки решили взять вилку и развить мелкую моторику) добавляем масло комнатной температуры, сметану, орехи и сухофрукты.
Полученную массу отправляем в форму и ставим в холодильник хотя бы на два часа. Можно украсить разноцветной посыпкой, шоколадом или фруктами.