Как приготовить творожную пасху быстро и просто 15.04.2023, 17:34

Классический рецепт для праздничного стола, который удивит гостей.

В воскресенье православные христиане будут праздновать Пасху. Публикуем простой, а главное быстрый рецепт творожной пасхи, которая вряд ли скажется на вашей фигуре так же, как магазинный кулич.

Творожная пасха

Ингредиенты:

творог (не меньше 5% жирности) – 500 г

курага (или другие сухофрукты) – 100 г

сметана – 200 г

масло сливочное – 100 г

мед (или сахарозаменитель) – 100 г

орехи: измельченный миндаль, грецкий или кешью.

Приготовление:

Хорошая новость: для этого рецепта пасхи творог варить не нужно! Просто пробейте его в блендере или хорошенько разомните вилкой.

В чашу блендера или миску для смешивания (если вы все-таки решили взять вилку и развить мелкую моторику) добавляем масло комнатной температуры, сметану, орехи и сухофрукты.

Полученную массу отправляем в форму и ставим в холодильник хотя бы на два часа. Можно украсить разноцветной посыпкой, шоколадом или фруктами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».