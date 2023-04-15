Тысячам белорусских водителей хотят запретить управлять авто 13 15.04.2023, 17:42

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Налоговики в панике.

В инспекции министерств по налогам и сборам Витебской области сообщили, что только в этом регионе 5,7 тыс человек не заплатили налог на транспортное средство. При этом срок уплаты транспортного сбора истек ещё 15 ноября 2022 года, пишет telegraf.news.

Общая сумма задолженности по транспортному налогу физических лиц уже набежала до 542 тыс рублей. «Поскольку транспортный налог этими плательщиками в установленный срок не уплачен, то на сумму задолженности производится начисление пеней за каждый день просрочки», — рассказали в инспекции МНС.

Налоговики пригрозили неплательщикам запретом на выезд за границу и даже лишения водительских прав.

Ранее сообщилось, что белорусским автовладельцам с лета 2022 года начали приходить извещения о необходимости уплатить основную сумму транспортного налога в 2022 году. Осенью 2021 года водители платили только аванс — 29 белорусских рублей.

А уже осенью прошлого года большинству владельцев легковых автомобилей (весом от 1,75 до 2 тонн) пришлось заплатить 73 рубля. Сделать это нужно было до 15 ноября.

В 2023 году осенью нужно будет платить уже всю сумму — где-то 102 рубля.

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