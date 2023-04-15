Какие дома до $10 тысяч продаются в деревнях в часе езды от Минска

Какие дома до $10 тысяч продаются в деревнях в часе езды от Минска1
- 15.04.2023, 18:01
- 2,550
Один из домов стоит на краю Налибокской пущи.
При огромном количестве пустующих домов в белорусских деревнях, выбрать подходящий вариант под дачу не так-то и просто: хаты из Единого реестра за условные 37 рублей требуют серьезного ремонта. Поэтому сегодня realt.by поискал среди объявлений недорогие жилые дома в хорошем состоянии. Главные параметра поиска — в часе езды от Минска, до 10 тысяч долларов.
Андрейки, Мядельское направление, 120 км от МКАД
Небольшая деревушка в Нарочанском крае, окруженная лесами. Место тихое и очень живописное.
Дом здесь после хорошего ремонта, с современной мебелью. В нем две комнаты с печками и кухня-веранда. В одной комнате новый дощатый пол, покрытый лаком, в кухне плитка на стяжке. Потолки крепкие, крашенные. Стены оштукатурены и покрашены. В доме новая проводка. Установлены стеклопакеты и решетки для безопасности.
Во дворе стоит баня - новая, просторная.
Участок большой — 20 соток. За все просят не так и много — всего 8700 долларов, но можно и поторговаться.
Волма, Могилевское направление, 50 км от МКАД
Деревня находится в Червенском районе. Прекрасное место для любителей рыбалки и активного отдыха — рядом несколько озер и река Волма.
Здесь стоит обратить внимание на деревянный дом 1945 года постройки. Несмотря на возраст выглядит бодро, ухожено. Общая площадь — 49,5 м2.
Электричество есть, вода в колодце. Отопление печное.
Размер участка 19 соток. Имеются хозпостройки. За дом просят 10 000 долларов.
Песчанка, Бобруйское направление, 76 км от МКАД
Песчанка находится в 20 минутах от Марьиной Горки. Деревня совсем небольшая, вокруг лес.
Домик здесь на 58 квадратов, в нем две комнаты. Продается в состоянии ремонта — печь разобрали, убрали перегородки, очистили от обоев стены, завезли стройматериалы для отделки.
К дому прилагается 20 соток с сараями. Стоимость - 4 500 долларов.
Камень, Гродненское направление, 58 км от МКАД
Это довольно большая деревня на краю Налибокской пущи в 4 километрах Ивенца.
Здесь на продажу выставили классическую белорусскую хату под шиферной крышей и печным отоплением.
Дом стоит на высоком крепком фундаменте, стены обшиты вагонкой. Интерьер стандартный деревенский — обои на стенах, деревянные полы и потолки. Электричество подведено, вода в колодце. При желании можно подключить газ — труба проходит рядом по улице.
Земельный участок состоит из двух частей, их разделяет дорога (14,23 сотки и 10,77 сотки). Стоимость — 8 000 долларов.
Есьманы, Гродненское направление, 60 км от МКАД
Деревня находится в Воложинском районе, рядом с трассой М-7 (Минск-Вильнюс). Со столицей отличное транспортное сообщение: ходят маршрутные такси, автобусы.
Дом деревянный, 1960 года постройки. Общая площадь — 56 м2. Электричество есть, отопление печное, вода из уличной колонки.
На участке в 25 соток имеются сарай и погреб, растет старый сад с плодовыми деревьями. В объявлении говорится, что территория участка регулярно обкашивалась, имеет плодородную почву.
За этот домик в деревне просят 5900 долларов, можно поторговаться.