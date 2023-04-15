Полковник ВСУ: Крейсер «Москва» ждет весь Черноморский флот РФ на дне моря 2 15.04.2023, 18:19

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Все пути выхода россиян из Крыма будут перерезаны.

Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал сайту Charter97.org, что будет с Черноморским флотом в ближайшее время.

- Россиянам придется его эвакуировать?

— Думаю, что после того, как у нас в достаточном количестве появятся средства поражения, то его не нужно будет никуда эвакуировать. Мы его просто потопим, где бы они не были — в Новороссийске, в Крыму, в Черном море. Перед нами стоит задача потопить весь Черноморский флот.

Ведь для того, чтобы освобождать Крым, нужно на 100% быть уверенными, что корабли не будут в Крым забрасывать амуницию. Подчеркну, нужно уничтожить Крымский мост и любую шлюпку, которая будет болтаться в Черном море.

В Крым ведет несколько путей. Первый — это по Крымскому мосту, второй — сухопутные коридоры из Ростова на Мариуполь, Мелитополь, Джанкой. Третий путь — это авиационный, им можно самолетами перебрасывать военную амуницию. Четвертый — это корабли.

Все четыре пути должны быть уничтожены, тогда можно будет говорить об оперативном окружении крымской российской группировки. В этом случае ее можно будет легко уничтожить.

После того, как мы эти все четыре пути перережем, останется, правда, еще три пути выхода россиян из Крыма — это кролем, брассом и по-собачьи. Если захотят жить, то там можно доплыть, в принципе, из Керчи до Тамани. Там они уже будут исходить из своих физических сил.

В общем, флагман российского флота крейсер «Москва» ждет весь Черноморский флот РФ на дне Черного моря. Думаю, что мы действительно услышим в ближайшее время такого рода движения.

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