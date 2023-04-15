Эксперт: Путин согласовал с Си Цзиньпином размещение ядерного оружия в Беларуси 11 15.04.2023, 18:24

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Ведя диалог с Китаем, правитель РФ постоянно его подставляет.

Дмитрий Ефремов, член правления Украинской ассоциации китаеведов, заявил «Еспресо», что Путину очень важно стабилизировать отношения с Китаем и восстановить уровень доверия в двусторонних отношениях

- Путин после встречи с Си Цзиньпином внезапно объявил вместе с Лукашенко о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Я подозреваю, что это не стало неожиданностью для Китая. А на той четырехчасовой встрече в Москве, о которой российские СМИ писали во всех новостях, именно это и обсуждалось с Пекином. Си Цзиньпин сообщил, что будет дистанцироваться от этого кейса, что он его не поддержит публично, - прокомментировал член правления Украинской ассоциации китаеведов.

- Получается, что все время, ведя диалог с Китаем, Путин постоянно его подставляет, обманывает, не договаривает всей правды и так далее. Именно так было и с нападением на Украину, когда, скорее всего, россияне сообщили китайцам о какой-то локальной операции, не сообщая особых деталей, поэтому в Пекине это и не вызвало возражения, однако оказалось, что это не была локальная операция, а происходит полномасштабная война, и Китаю приходится нести все негативные последствия и ощущать нежелательные эффекты. Путину важно больше не подставлять Си с подобными неожиданными заявлениями, поэтому, по-моему, все проговаривалось на встрече, когда глава Китая ездил в Москву, - сказал Ефремов.

Напомним, что 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Путиным, продолжавшаяся 4,5 часа

25 марта Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия. 27 марта МИД Китая подчеркнул, что Пекин не одобряет намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

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