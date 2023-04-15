Как празднуют Пасху в разных странах мира 1 15.04.2023, 18:33

Интересные традиции.

В 2023 году православное празднование Пасхи приходится на 16 апреля. NV рассказало об интересных традициях Пасхи в Европе.

Раскраска яиц

Во многих странах Европы (в Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Швейцарии, Нидерландах и т. д.) Пасха, как и в Беларуси, не обходится без декорирования яиц. Корни этой традиции идут из библейской легенды: Мария Магдалина, узнав о воскресении Иисуса Христа, отправилась рассказывать всем людям о чуде. Когда эта информация дошла до императора, он вызвал женщину и, глядя на нее, ответил, что мертвые никогда не станут живыми, так же как белые яйца не обернутся красными. В этот момент яйцо, которое он держал в руке, резко побагровело.

С тех пор разрисовка яиц является важной традицией у всех народов, исповедующих христианство. Во многих странах ими украшают деревья, праздничный стол и весь дом в целом.

Пасхальный кролик

Одно из главных отличий в праздновании Пасхи в Европе и США — именно в этом персонаже. Пасхальный кролик часто считается символом новой жизни, прихода весны. Его изображают веселым и дружелюбным. В некоторых странах дети оставляют корзины или делают специальные гнезда, чтобы кролик наполнил их шоколадными яйцами и конфетами — по аналогии, как для Санта-Клауса оставляют носки и чулки.

Любимое пасхальное развлечение детей в Европе — искать предусмотрительно спрятанные кроликом (то есть родителями) разрисованные или шоколадные яйца. Малыши с увлечением ищут их в садах, парках и других открытых местах, а родители и воспитатели наблюдают и помогают при необходимости. Это может происходить в формате соревнования — например, их нужно найти на скорость или определенное количество яиц можно будет обменять на подарок или лакомство.

Еще несколько интересных традиций:

- В итальянской Флоренции существует традиция под названием Скоппио дель Карро, что означает «взрыв тележки». В Пасхальное воскресенье тележка, наполненная фейерверками, проезжает по городу, а затем зажигается перед Дуомо.

- В Испании неделя, предшествующая Пасхе, называется Semana Santa или Страстная неделя. Ежедневно верующие устраивают громкие процессии, проходя большими колоннами от храма к храму. Это сопровождается религиозной музыкой, специализированной символикой и нарядами. В колоннах люди несут пасо — специальные платформы, на которых находятся фигуры, отражающие какой-то религиозный сюжет.

- В Швеции традиционно украшать ветки (преимущественно березы) перьями, крашеными яйцами и другими украшениями. Это как пасхальный аналог елки. Их выставляют в домах и общественных местах. Украшение называется Påskris и считается символом прихода весны.

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