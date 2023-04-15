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В Минском районе пошли первые грибы

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  • 15.04.2023, 18:56
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В Минском районе пошли первые грибы

Грибники похвастались добычей.

В белорусских лесах пошли первые грибы и грибники. Основной промысловый гриб белоруса сейчас — сморчок. Читатели «Онлайнера» похвалились первыми находками.

Алексей набрал сморчков в Кобрине.

Эти грибы уже видели на Гомельщине, есть сообщения из Слуцкого района.

Тем временем читатель Максим под Минском настриг стробилюрусов. Считаются съедобными грибами четвертой (низшей) категории.

В окрестностях Гродно тоже колосятся сморчки и саркосцифа.

Грибы уже в Минском районе, сморчки можно собирать ведрами. Марина делится фото с добычей.

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